Borba protiv korupcije

Političke nesuglasice koalicionih partnera u Federaciji BiH - SDA i HDZ BiH sve više utiču na rad federalnih institucija.

Naime, iako je prije više od godinu i po dana istekao mandat glavnom federalnom tužiocu, on još nikad nije imenovan, iako vršilac dužnosti na toj poziciji po zakonu može biti samo šest mjeseci.

I to je tek vrh ledenog brijega. Naime, iako je još 2015. godine donesen Zakon o suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala i međukantonalnog kriminala, do dana današnjeg nije formiran poseban odjel koji će se baviti suzbijanjem korupcije, organizovanog kriminala i međukantonalnog kriminala. A razlog je, kako se navodi u izvještaju koji su za prošlu godinu uradili federalni revizori za ovu pravosudnu instituciju, nepostojanje prostora.

SDA i HDZ optužuju jedni druge, nalaze opravdanje u činjenici da su u nekim institucijama vršioci dužnosti na toj funkciji i po pet godina. Opozicija je oštrija, pa kažu da je to sve dogovor SDA i HDZ-a koji su, kako navode međusobno "podijelili teritorije", te da je veliki problem i činjenica da već dvije godine koalicioni partneri na vlasti ne žele formirati parlamentarno tijelo koje će analizirati revizorske izvještaje. Činjenica je da već godinama Parlament FBiH ne razmatra revizorske izvještaje, niti se ko bavi njima. Na to je upozoravano više puta, ali one na vlasti u FBiH to ne dotiče. Svaka stranka ima svoju "nahiju" i vlada njome kako želi, a stvari stoje tako da će i federalni glavni tužilac, a i posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala sačekati neko bolje vrijeme ili neku drugu vlast.

Ovoj vlasti koja trenutno vedri i oblači u FBiH nije stalo do toga da ima efikasno pravosuđe, jer kako bi onda glatko prošle afere "Respiratori", "Maske" i druge koje su se pojavile u jeku pandemije virusa korona.