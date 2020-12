CB BiH kao statistička institucija

Centralna banka Bosne i Hercegovina (CB BiH) možda je i jedina u svijetu koja nije reagovala u uslovima pandemije kako bi koliko-toliko pomogla posrnuloj ekonomiji, a sudeći po izjavama, to i ne namjerava da uradi.

Od početka pandemije do danas iz Centralne banke BiH samo ponavljaju da je domaća valuta stabilna i da ulijeva povjerenje, uopšte ne želeći da, ako ništa, barem saslušaju stručnjake koji traže kakvu-takvu reakciju ili da otvore raspravu treba li ili ne treba pomoći i na koji način to uraditi. Ovako, kako sada radi, Centralna banka BiH sve više liči na statistički zavod, a nije da ne može drugačije. Mada, ne treba griješiti dušu, statistika kojom se bave i koju objavljuju i nije loša, ali to mogu raditi i drugi, a ne oni koji imaju najveće plate u državi i kojima, po svemu sudeći, odgovora da ništa ne čine i da se kriju iza valutnog odbora kao "svete krave" u koju se ne smije dirati.

Nisam stručnjak, ali zar smanjenje stope obavezne rezerve, negativna kamatna stopa na višak sredstava i razni drugi "pritisci" na komercijalne banke da više pozajmljuju ne bi koliko-toliko pomogli ekonomiji BiH? Ako i ne bi, barem bi se poslao signal da se nešto radi i da neko želi da pomogne. To su stvari na koje CB BiH može uticati, ali neće, možda i ne zna ili možda ne smije zbog nekih međunarodnih finansijera koji ipak gledaju samo svoj interes, a ne interes BiH i ekonomiju BiH.

Iako svaka kriza traži reakciju, Centralna banka BiH nikada nije reagovala kada se ekonomija BiH suočila sa problemima i poremećajima. U stvari, griješim, reagovala je kada je BiH bila pod vodom 2014. godine i tada je pokrenula nekoliko akcija pomažući ljudima Željeznog polja, Šamca, Orašja, Maglaja i Doboja, ali u hrani i odjeći, a ne sistemski, što se od nje očekivalo.