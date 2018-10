Cijene goriva udar na džep

Svjedoci smo da na benzinskim pumpama u BiH svakih nekoliko dana osvane nova cijena goriva, ali se pri punjenju naših automobila ne radujemo nižoj cijeni, već razmatramo novo poskupljenje.

Zavisno od distributera, koji mogu slobodno formirati cijene, u FBiH je gorivo poskupjelo u utorak i nešto je skuplje nego u RS, ali se i u Srpskoj očekuje novi skok. U ne tako davnom periodu cijena litra vode i litra goriva je bila skoro ujednačena, da bi danas litar goriva bio duplo skuplji. Broj pređenih kilometara za novčanicu od 20 KM postaje sve manji.

Obistinjuje se ono što tvrde prevoznici da nas na ulasku u novu godinu očekuje i cijena litra goriva od 2,5 KM. Vrijednost goriva nam "bode oči", ali nam i druge namirnice poskupljuju iz dana u dan po nekoliko feninga.

S novom godinom nas tradicionalno očekuje i novi udar na džep, jer gorivo nije samo pokretač vozila, nego se njegovim poskupljenjem stvara lančana reakcija, pa rastu cijene karata za prevoz, namirnica... Sve bi to na neki način bilo i opravdano da uporedo s poskupljenjem životnih potrepština rastu i plate.

Prema tvrdnjama stručnjaka, poskupljenje goriva uzrokuju viša nabavna cijena, viša cijena barela nafte na svjetskom tržištu te akcize, odnosno davanja državi. Svoje izvore nafte nemamo te možemo samo da iščekujemo nove cijene barela nafte na svjetskom tržištu i da se molimo da neće doći do neke krize na Bliskom istoku, sukoba u Siriji ili sankcija Iranu. Iako je očigledno da ta cijena ide samo naviše, nezahvalno je dalje prognozirati njeno kretanje na svjetskoj berzi, to se nikad ne zna, a onaj ko to pretpostavi je bogat čovjek. To ne poznajemo ni mi ni naši naftaši, koji zavise direktno od cijene barela. Cijena barela je ranije bila i veća, a cijene goriva kod nas niže, međutim pumpašima nameti nisu bili ovoliki, te je razloga za sadašnje poskupljenje goriva mnogo.

Preostaje nam samo da se nadamo da do novog poskupljenja neće doći, da vozila nećemo koristiti samo onda kada moramo, da neće da se vozi samo onaj ko ima para, a onaj ko nema da ide pješke ili biciklom.