Cijene "po gasu" za obuku

Licemjerno je povećavati cijene za bilo koju uslugu ili proizvod a pravdati time da se to radi u interesu građana.

Kako nešto može biti u mom interesu i da mi bude bolje ako će to da mi otanji novčanik, a pitanje je da li ću dobiti bolji kvalitet. Uglavnom neću. Tako se sada poteže i pitanje povećanja cijene vozačke obuke, koja bi prema prednacrtu odluke ministarstva na državnom nivou trebalo da skoči za B kategoriju i do 1.300 KM, naravno, ako se dobije saglasnost svih nadležnih. Znam čiju saglasnost neće dobiti i ko će biti šokiran drastičnim povećanjem cijena vozačkih obuka ukoliko do njih dođe. To će biti budući kandidati. Ispade, banalno rečeno, da moraju platiti puno više da bi bili dobro obučeni za vozača. Pa zar i do sada briga nadležnih nije trebalo da bude da imamo bezbjedne vozače na putevima?

Opravdanje nadležnih za taj prednacrt je da su do sada vlasnici auto-škola slobodno formirali cijene, neki davali i popuste, neki i rate, sve da bi privukli što više kandidata, a obuka, navodno, i broj časova su bili daleko od zadovoljavajućih.

Nova mjera, u koju spada to povećanje cjenovnika, trebalo bi, kako tvrde, da obezbijedi bolju zaštitu kandidata i struke, što bi u prevodu značilo tačno odgovarajući broj časova i kvalitetna obuka za vozača. A da li će to zaista biti tako?

Evo moj primjer, kada sam se obučavala za vozački ispit promijenila sam dva instruktora, platila uredno sve časove, a iskreno - nisam bila zadovoljna obukom.

Nešto kasnije odlučila sam da se prisjetim ponovo vozačkog gradiva i kod jedne instruktorke platila sam pet časova vožnje i za tih pet časova naučila mnogo više nego za onih 30 i nešto na početku... Zato što je ta instruktorka bila toliko stručna, toliko detaljna i toliko jasna da prenese znanje potrebno svakom vozaču.

Poenta mog iskustva nije da treba manji broj časova, nego da sve zavisi od stručnosti instruktora, zainteresovanosti kandidata i stvarnog kvaliteta obuke. Najvažnije je da kandidat bude bezbjedan kad jednog dana sjedne sam za volan.

Slažem se sa izjavama vlasnika nekih auto-škola da oni nisu socijalna ustanova, ali povećanje cjenovnika po mom mišljenju ne može biti garancija ni kvaliteta obuke, niti garancija da ćemo imati manje udesa, a ni povećan broj dobro obučenih vozača.

Koliko sve zna biti apsurdno pokazuje i činjenica da u toku školovanja za zanimanje vozač motornih vozila srednjoškolci u RS ne prolaze praktičnu obuku, nego samo teoretski dio. Vozačku obuku plaćaju im roditelji.