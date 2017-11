Crno samo u novčanicima

Iako se nimalo ne možemo pohvaliti kvalitetom kvazibrendova koji se kod nas basnoslovno prodaju, dok se u inostranstvu mogu naći po znatno nižim cijenama, naši trgovci ipak bezočno varaju kupce lažnim popustima.

Pokušavajući nam prenijeti duh ludih zapadnjačkih popusta, utrkivali su se ko će na famozni "crni petak" dati bolju ponudu koja je sve samo ne vrtoglavi popust.

Dok u Americi građani mjesecima štede da bi na tzv. crni petak pazarili brdo stvari koje im se na ovaj dan nude po sniženjima od čak 90 odsto, kod nas na taj dan crn ostane samo novčanik, jer prekasno shvatimo da velikog, pa čak i nikakvog sniženja zapravo i nema.

Dobro su nas nasamarili velikim natpisima sa popustima do 70 odsto, ali naglašavam "do", jer su ona uglavnom bila 10-20 odsto i to samo na odabrane artikle, često one koji se slabo prodaju.

Mnogi su zapazili da su ona sezonska sniženja mnogo povoljnija, a nerijetko su kupci nalazili prelijepljene cijene kojim su razočarano otkrili da sniženja na tom artiklu zapravo nije ni bilo.

Ne, nije se kod nas, kao na Zapadu, čekalo ispred vrata da se radnja otvori kako bismo prvi pazarili neki tehnički uređaj za desetak dolara, nije iz razloga što njegova cijena nije toliko snižena, već i dalje košta nekoliko stotina KM, dok je ona lošija verzija bila snižena za tridesetak maraka, pa, eto, popust je.

Ipak, nisu radnje kod nas bile ni prohodne, bilo je tu gužve, guranja u kabine, čekanje na kasama, pa "crni petak" je, ko te pita koliko je, red je da se na ovaj dan "šopinguje" (da, šopinguje, tako se i kod njih tamo kaže, sad i mi tako zovemo kupovinu).

Uzevši u obzir naš standard u odnosu na Zapad i, ono što je još važnije, kvalitet proizvoda koji su na našim rafama u odnosu na njihove, te lažni popust u vrlo malom procentu, ozbiljno se podsmijavaju našem isforsiranom pomodarstvu po principu "samo nek se vidi da se nešto kupuje".