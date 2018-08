Daleko je Šangaj

Nijedan od univerziteta u BiH ne nalazi se na Šangajskoj listi akademskog rangiranja svjetskih visokoškolskih ustanova.

Takođe, ništa bolja slika nije ni u regionu. Na listi nema ni univerziteta iz Makedonije, dok je Univerzitet u Beogradu rangiran između 300. i 400. mjesta, Ljubljanski između 400. i 500, a Zagrebački i Mariborski univerzitet između 500. i 600.

Porazna je, ali i očekivana činjenica da se nijedan od univerziteta u našoj zemlji ne nalaze na listi od 1.000 svjetskih visokoobrazovanih institucija. Kako će i biti kada je ulaganje u znanje na niskom nivou, da ne kažemo ravno nuli, kada studenti informatiku uče iz knjige iz prošlog vijeka, tačnije 1994. godine, kada je studentima glavna alatka za učenje olovka i pomenute stare knjige, kada kabineti i ne pamte kad su posljednji put dobili neko pomagalo, osim što se s vremena na vrijeme okreče... Ovako lošem stanju kumuje i sama akademska zajednica koja brine samo o sebi i koja se vodi devizom "to će neko drugi da uradi".

Niko neće da zasuče rukave kako bi se stanje popravilo, a rješenje se zna - korjenita reforma visokoškolskog obrazovanja. Ona mora biti hirurški precizna, koja će odstraniti kancerogeno tkivo kako bi ono zdravo moglo da iznese potrebnu reformu. Tu ne smije biti raznih sitničarskih interesa poput "ostavi njega, jer je on nečiji", "on je moj i nedodirljiv je"...

U reformu se mora ući sa jasnim ciljem, koji se mora ispuniti bez obzira na "žrtve". U nju moraju da budu uključeni svi - od akademske zajednice, studenata, do poslodavaca i vlasti... Reformisti, koliko to god već bio kliše, moraju bez emocija obrazovanje da dovedu na stvarno visok nivo. Jer, svi znaju da se ulaganje u obrazovanje, ali ono pametno a ne interesno, vrlo brzo vrati, i to nekoliko puta više.

Niko ne očekuje da preko noći naši univerziteti sa trona skinu Harvard, koji je već 16. godinu uzastopno šampion, ili drugorangirani Stenford ili treći Kembridž. Ali, možemo da uđemo bar u zlatnu sredinu, i to traži reformu koju ako ne uradimo brzo - Šangaj će nam i dalje biti daleko, i kilometarski, i po znanju.