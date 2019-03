Davaće injekcije bez dana prakse

Savezno ministarstvo za rad i socijalna pitanja Njemačke donijelo je odluku da više neće prihvatati diplome opšteg i pedijatrijskog smjera koje su stečene prekvalifikacijom, a ta informacija zabrinula je mnoge koji su se na ovo već odlučili ili tek planiraju.

Mnogi su već otišli da rade kao njegovatelji u Njemačku pa su priče o zaradama natjerale one koji su ostali u BiH da odluče i oni da promijene zanimanje i prekvalifikacijom odu u medicinsku struku, ako je moguće što brže.

U Agenciji za rad i zapošljavanje BiH kažu da se Njemačka na ovaj potez odlučila očigledno zato što poslodavci nisu bili zadovoljni znanjem koje su prekvalifikovani medicinari pokazali u praksi.

Činjenica je da znanje stečeno za, recimo, godinu dana nije isto kao ono koje se sticalo tokom četiri godine školovanja.

Zbog ove odluke brinu i medicinski radnici, koji kažu da će ona još pogubnije uticati na medicinsku struku, jer će naš školovani stručni kadar otići, a nama će ostati ti priučeni medicinari, koji su do diplome došli prekvalifikacijom, neki, nije isključeno, i sumnjivim putem, što pokazuju i afere o lažnim diplomama.

Iako nekad nije bilo lako upisati medicinsku školu i u osnovnoj školi se zaista trebalo potruditi da bi se upisala, a kasnije i završila, danas, uz prekvalifikacije kako u privatnim, tako i u državnim školama, do diplome za opšti i pedijatrijski smjer, ali i ostale struke dolazi se relativno brzo.

Kako sada stvari stoje, za koju godinu nas će liječiti i davati nam injekcije priučeni medicinski tehničari.

Prekvalifikacija iz bilo kojeg zanimanja u ove smjerove traje godinu dana, a u tih godinu dana ubrzano se prođu sva teorija, ali i praksa, pa se postavlja pitanje šta se zaista može naučiti tako brzo, posebno u zanimanju osjetljivom kakva je medicina.

Prekvalifikacije i doškolovavanje nisu sporni i imaju ga i druge zemlje, ali bi ipak neka zanimanja, poput medicine, trebalo urediti na neki drugačiji način. Nije ni čudo što imamo razloga za brigu, posebno što su isplivale afere u vezi s kupovinom diploma i zapanjujuće je kako je neko spreman da da injekciju ili neku ozbiljnu terapiju, a ni dana nije proveo na praksi u bijelom mantilu.

Sve češći slučajevi lažnih diploma nisu ozbiljnije zabrinuli one koji treba da se pozabave ovim pitanjem, pa samo dolazi do napada na one koji o tome izvještavaju.