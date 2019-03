Državna dubioza

Već godinama je svakom građaninu u BiH koji se barem malo razumije u ekonomske i poslovne prilike u zemlji jasno da su preduzeća čiji je većinski vlasnik država i entiteti rupa bez dna, koja svakim danom sve više novaca uzima od poreznih obveznika, a doprinosi veoma malo.

Rezultati istraživanja MMF-a kada su u pitanju firme koje kontroliše država nisu ništa novo, ali su, i pored toga, zapanjujući. Sam podatak da su državne firme dužne 8,1 milijardu KM poziva na uzbunu. Još strašnije zvuči i da prave najveći dug u BiH, a u ovom sektoru je samo 10 odsto radne snage u zemlji.

Ne treba zaboraviti ni da su zaposleni u firmama čiji je većinski ili stopostotni vlasnik država, odnosno entiteti u 95 posto slučajeva najbolje plaćen kadar.

Zbog svega ovoga ne čudi da građani BiH koji rade u privatnom sektoru posao u državnim firmama vide kao eldorado.

Sve to dovodi do zaključka koji nije teško donijeti i bez studije, odnosno istraživanja MMF-a, a to je da privatni sektor zarađuje i za vlast, ali i za one koji su imali sreću pa su posao dobili u firmama čiji je vlasnik država.

Vratimo se na sam izvještaj i šta bi ovo istraživanje moglo značiti kada je u pitanju dalja saradnja MMF-a i BiH.

Ekonomski analitičari zaključuju da će jedan od važnijih uslova za finansiranje BiH od strane ove međunarodne finansijske organizacije biti privatizacija ovih firmi. Međutim, postavlja se pitanje šta će ostati za one poslovne ljude koji danas-sutra kupe neko od tih preduzeća, koliko će ona biti rentabilna i da li će završiti kao veliki broj firmi koje su doživjele privatizaciju, a ubrzo za tim i prinudnu upravu i stečajnog upravnika.