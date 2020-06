EU mijenja odnos prema Balkanu

Nama koji zbog prirode posla pratimo dinamiku pristupnih pregovora BiH s EU i imamo priliku povremeno porazgovarati s evropskim diplomatama malo je lakše shvatiti u kojoj smo fazi razgovora i kakva su predviđanja za naredni period.

Ono što se može primijetiti je da je u zadnjih šest do osam mjeseci došlo do zanimljivih trendova koji bi mogli imati pozitivan efekat na BiH i zapadni Balkan kad je u pitanju evropski put. U stvari, nešto se počelo dešavati prije nešto više od godinu dana kada je bivši šef Evropske komisije Žan Klod Junker izjavio da EU mora da se angažuje u regionu kako bi spriječili da ovo područje preuzmu Rusija i Kina, a nova komisija počela je ovu ideju ozbiljno da razrađuje.

U ovom trenutku za nas je od manje važnosti koliko je ruski ili kineski uticaj štetan ili nije štetan za naš region, ali je i te kako važno da nas EU konačno počne shvatati kao region koji iz strateških pobuda mora biti u zoni uticaja EU. Naša računica je potpuno jasna: više od 70 odsto naše privrede je direktno vezano za EU, a svi ostali trendovi nas prirodno vode ka evropskim integracijama. Hoće li taj put na kraju rezultirati punopravnim članstvom u EU ili privilegovanim partnerstvom, što se takođe sve glasnije spominje kao moguća opcija, čak u ovom trenutku i nije toliko bitno. Ono što je najbitnije je da nas EU svojim tehničkim, ekspertskim i finansijskim kapacitetima približi evropskim standardima što je više moguće. To znači, između ostalog, depolitizaciju javne uprave, borbu protiv sistemske korupcije i veću transparentnost. Sve bi to, uz evropske investicije, trebalo da dovede do povećanja životnog standarda, što i jeste konačni cilj. Kada se nađemo u toj poziciji, onda će biti mnogo lakše govoriti o tome hoćemo li na kraju postati punopravna članica ili ćemo dogovarati neke drugačije aranžmane. Članstvo, naravno, znači veći nivo prava, ali i odgovornosti. Niži nivo integracija znači manje odgovornosti, ali možda može dovesti do bolje ekonomske pozicije. Ali, o tom - potom.

Sada je najvažnije implementirati mostarski dogovor, održati izbore u skladu s tim i pripremiti reforme za naredne opšte izbore. Treba nastaviti s ispunjavanjem prioriteta iz Mišljenja i, što je najvažnije, pokazati EU da smo kredibilan partner.

Odavno nismo bili u ovakvom fokusu EU. Na nama je hoćemo li to znati iskoristiti.