Omladina živi u paralelnom svijetu. Bolje reći - u rijaliti svijetu. Prosječan srednjoškolac u ušima ima slušalice, a u rukama telefon. Nezainteresovan je za bilo šta osim za sebe. Kada jednog takvog sretnem na ulici, u autobusu, prodavnici, kosa mi se nakostriješi. Spremni su da me obore na ulaznim vratima, ali nisu sposobni da mi uzvrate na ono komšijsko "dobar dan". E, takvi su se okupili da gledaju kako dvije njihove vršnjakinje pesnicama rješavaju nesporazume. I one svoje telefone uključili i snimaju. Ni to im nije bilo dosta, pa još uz psovke traže da borba bude oštrija, da ne bude samo čupanje za kosu, nego nabijanje nogom. Nisu našli pametniji način da potroše vrijeme do polaska autobusa. To mi je jednako tragično kao i činjenica da učenica Ekonomske škole maltretira sve "fazane" (učenike prvog razreda), a onda njena vršnjakinja iz Ugostiteljske odluči da bude hrabra i da tome stane na kraj na dogovorenoj tuči. Da su njih dvije svjesne posljedica svojih postupaka, razmirice bi rješavale uz pomoć roditelja i razrednih starješina, ali pošto su na svakojakim portalima, društvenim mrežama i, naravno, rijaliti programima vidjele da je makljaža in - odlučiše da budu zvijezde dana.

I uspjele su u tome, cijeli region je obišao snimak. Sada osim jedinica u dnevniku i neopravdanih izostanaka sakupljaju lajkove. Da nahrane sujetu. Dječju, jer su zapravo još nezrela djeca. Mogu obrijati kosu s pola glave, pocijepati farmerke da "kipi" na sve strane, nabaciti onaj WTF izraz lica, ali im u glavi duva promaja.

Uvijek je u školama bilo tuča, svi smo se mi tu i tamo nekada dohvatili sa drugom ili drugaricom, ali ovo danas je eskalacija nasilja uz prenos uživo. Curice su brutalnije od dječaka, valjda da dokažu da mogu da se biju kao i oni. Roditelji će, ako ne žele da im svaki drugi dan na vrata kuca policija, morati hitno da se pozabave razmaženim potomcima. Dosad očito nisu baš previše, jer da jesu valjda bi obuzdali onoliku agresiju, pažljivo sakupljanu buljenjem u ekran telefona ili tableta. Nekada se za kaznu išlo na njivu, kopala se brazda, po suncu, cijeli dan. Mislim da bi današnjim omladincima takav vid kažnjavanja bio višestruko koristan. Bili bi na svježem vazduhu, razgibali bi se umjesto što većinu vremena provode u horizontali, imali bi beskrajno mnogo vremena da razmisle o svojim postupcima, a pročistili bi i mozak od svakodnevnog ispiranja. Pošto većina aktera i posmatrača tuče u Doboju dolazi sa sela, eto prijedloga njihovim roditeljima kako da ih "nagrade".