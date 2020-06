Evropska meka moć

Prvo što mi je palo na pamet čitajući istraživanje američkog IRI-ja o percepcijama javnosti zemalja u regionu je podsjećanje koliko su percepcije važan dio onoga što se može opisati kao "meka moć", odnosno sposobnost neke zemlje da bez upotrebe sredstava prisile motiviše ljude u drugoj zemlji da prihvati određene principe i vrijednosti.

Nije me iznenadio, mada me je obradovao, podatak da dvije trećine građana BiH žele članstvo u EU, ali me je zabrinulo da njih samo 27 odsto smatra da je EU najveći donator u zemlji. Ovaj podatak sasvim jasno pokazuje da EU mora više da učini da svoje prisustvo, investicije, pomoć i programe bolje predstavi bh. javnosti. Ranije su evropski zvaničnici smatrali da je mnogo važnije da se pomaže i da je pomoć efektivna nego da se "reklamira", a ja sam smatrao, i tada i danas, da je percepcija pomoći EU prema BiH važna, ne radi "reklame" nego radi jačanja "meke moći" EU. Jer ako raste saznanje o pomoći koju EU pruža, rašće i uticaj evropskih vrijednosti. Drago mi je da je EU nakon dolaska nove Evropske komisije shvatila koliko je važno da svoje prisustvo na zapadnom Balkanu i u BiH na bolji način predstavi javnosti i tako proširi svoj uticaj.

Ono što je, međutim, jednako važno jeste da EU na praktičan način demonstrira neutralnost u odnosu na različita unutrašnja neslaganja u BiH o gledanju na politički sistem i druga pitanja. Svi dijelovi BiH moraju osjećati da ih u EU slušaju i čuju. Svi moraju biti uključeni, svačiji glas je bitan. Sve suprotno tome opasno je za evropsku budućnost BiH i može samo ojačati glasove onih koji tvrde da EU nije stalo, da ne pomaže i da se treba okrenuti od EU nekim drugim idejama i vrijednostima.

Da bismo uspjeli u transformaciji BiH u modernu evropsku državu, važna je promjena negativnih percepcija. Svi mi u BiH, bez obzira na to iz kojeg dijela dolazimo i kako se deklarišemo, sami moramo više učiniti da se naš glas čuje, a EU mora pomoći da svako ko iskreno želi evropsku perspektivu BiH dobije priliku da svoje ideje i viđenja predstavi.

EU je, na kraju krajeva, jedina politička zajednica koja može "natkriti" i učiniti nevažnim sve ono što nas već godinama dijeli i zbog čega se svađamo.

Nikada EU nije imala veću relativnu moć i uticaj na zapadni Balkan nego sada. Nadam se da će otvorenošću, slušanjem i podsticanjem dijaloga među nama nade koje u nju polažemo u potpunosti opravdati.