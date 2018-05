Da bi neko društvo bilo demokratsko nije dovoljno samo imati poštene izbore i vladavinu prava. Za demokratiju potrebna je i dobro informisana javnost, koja je u stanju da kritički misli.

U posljednjih nekoliko godina i u Evropi i u Americi pojavio se fenomen lažnih vijesti, gdje sofisticirane grupe opasnih namjera preko društvenih mreža i fantomskih internet-stranica plasiraju lažne vijesti s ciljem podrivanja povjerenja u institucije sistema i vlast.

BiH je kao multietnička zemlja, koja je nedavno izašla iz rata, posebno osjetljiva na manipulacije emocijama žrtava i ekspertima iz ove oblasti ne bi bilo teško izazvati haos ukoliko nadležni organi BiH, uz pomoć EU i SAD, ne preduzmu korake ka suzbijanju djelovanja ljudi opasnih namjera.

Ameriku i Veliku Britaniju nedavno je potresao veliki skandal kad je otkriveno da je londonska firma "Cambridge Analytica" (CA) pokupila podatke više od 80 miliona korisnika Facebooka. CA je, primjera radi, tokom kampanje za izlazak Velike Britanije iz EU targetirala korisnike Facebooka koji su živjeli u područjima zemlje u kojima su ankete pokazivale podjednak broj onih koji podržavaju Brexit i onih koji su bili protiv. Njima su onda plasirali sugestivne poruke koje su podržavale Brexit. Prema njihovom sopstvenom priznanju, uspjeli su uticati na pet do šest odsto ukupno targetiranih korisnika. Nije isključeno da je upravo to presudilo da Britanija donese odluku za izlazak iz EU. Ista firma je bila aktivna i u kampanji Donalda Trampa, a jedan od osnivača je bio njegov strateg i ultranacionalista Stiv Banon. Kris Vajli, glavni analitičar CA i "zviždač" koji je odao firmu i njene metode medijima, tvrdi da su Trampove predizborne slogane testirali dvije do tri godine prije izbora, koje su onda razne grupe plasirale američkim biračima u područjima s malom marginom između Trampa i Hilari Klinton tokom predsjedničkih izbora.

Ulazimo u novo doba, doba lažnih vijesti, preko kojih se podsvjesno utiče na građane kako da se postave prema važnim društvenim pitanjima.

Ako se BiH ne uključi u globalnu borbu protiv lažnih vijesti, mogla bi postati njihova sljedeća žrtva.