Fingiranje demokratije

Najveći izazov moderne demokratije, ne samo u BiH, je kako zaštititi interes građana kada velike korporacije i politički ili ekonomski centri moći zakone, pravila i procedure kroje po vlastitoj mjeri.

U SAD, recimo, prije nekoliko godina Vrhovni sud te zemlje omogućio je da se u izbornim kampanjama može potrošiti neograničena količina novca, čime je dodatno smanjena mogućnost građana da se kandiduju za visoke državne funkcije. Osim toga, lobisti otvoreno obasipaju novcem članove izvršne i zakonodavne vlasti kako bi donijeli zakone u njihovu korist. Tako su, na primjer, lobisti uspjeli ukinuti regulativu banaka donesenu nakon velike krize 2008. godine, a banke, koje su svojom pohlepom krizu i izazvale, danas su čak i veće i moćnije nego tada.

Fenomen, dakle, pokušaja štimanja političkog sistema nije samo odlika zemalja u tranziciji poput BiH. Međutim, kod nas je taj problem daleko izraženiji. Prosječni Amerikanac godišnje zaradi 52.000 dolara ili 83.000 maraka, sumu koju će prosječni građanin BiH zaraditi za sedam godina, pod uslovom da je jedan od onih srećnika koji posao uopšte imaju, a platu primaju redovno. Nivo političke korupcije, obesmišljavanja i ismijavanja demokratije u BiH je daleko iznad onoga što Amerikanci, ili građani neke druge zapadne zemlje, mogu i da zamisle.

Kao ilustrativni primjer ismijavanja bh. demokratije može poslužiti reforma javne uprave. S obzirom na to da je javna uprava (barem zasad) uglavnom servis za udomljavanje političkih kadrova, jasno je da se moćnici ne žele odreći ove zlatne koke, bez čijih "jaja" mnogi ne bi dosegli ni do predsjednika kućnog savjeta, a kamoli do državnog parlamenta.

Prekratak je ovo komentar da se iznese sve ono što ovdje ne valja. Previše je problema, nepravde, zloupotreba i ponižavanja ljudi od kojih se jedino traži da svake dvije godine zaokruže podobnu političku opciju, a onda da do narednih izbora zadrže jezik za zubima.

Za šta im, inače, drugo građani trebaju?