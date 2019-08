Formiranje Vlade FBiH

Stara Vlada FBiH, kako trenutno stvari stoje na političkoj sceni u ovom entitetu, mogla bi biti prva koja će imati mandat od osam godina. Naime, ovo je najduži period do sada da nakon opštih izbora u BiH nije izabran i imenovan novi saziv Vlade Federacije BiH.

Čini se da se stvari ne pomjeraju s mrtve tačke i da partneri, stranke pobjednice na prošlim izborima, od kojih je prošla skoro godina dana, jednostavno ne odstupaju od svojih zahtjeva.

Većina analitičara je stava da bi ova stara vlada mogla dočekati naredne opšte izbore u BiH, što nije daleko od pameti, s obzirom na to da HDZ BiH, stranka koja je pored SDA dobila najviše glasova birača i koja je predvodnica HNS-a, koji okuplja većinu stranaka s hrvatskim predznakom, izričito zahtijeva da se prvo usvoje izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, pa da se tek onda formira Vlada FBiH. SDA, s druge strane, smatra da su izmjene Izbornog zakona dugotrajan i velik posao, te da se to ne može završiti za nekoliko sedmica. I dok se partneri prepucavaju, građani čekaju da se implementira njihova izborna volja.

Međutim, jasno je da se HDZ BiH i SDA ne žuri, jer su njihovi kadrovi na funkcijama u Vladi FBiH, ali i u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća.

HDZ BiH čak i više odgovara status kvo s obzirom na to da su sve pozicije u prethodnom mandatu koji još traje isključivo njihove, a nakon implementacije izbornih rezultata od prošle godine, svoje pozicije moraće dijeliti sa partnerima, strankama koje čine HNS, što je i dogovoreno, jer su nakon prošlih izbora potpisali takav sporazum.

S obzirom na to da HDZ kao razlog neformiranja vlasti navodi to što nisu izvršene izmjene Izbornog zakona i što na tome insistiraju, jer je to, kako ističu, od izuzetne važnosti za hrvatski narod u BiH, to im ne mogu zamjeriti ni njihovi partneri, pa su svi tako i saglasni sa statusom kvo.