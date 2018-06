Fudbalska groznica trese planetu. Rusija će do 15. jula biti centar svijeta i oči skoro tri milijarde ljudi budno će pratiti dešavanja u najvećoj zemlji svijeta, koja je domaćin Svjetskog prvenstva u fudbalu. Trideset dvije najbolje reprezentacije svijeta juče su i zvanično počele borbu za popularnu "Boginju", a u Rusiji nije bilo mjesta za selekciju BiH. Ovo je 21. Mundijal i još jedna prilika da zaljubljenici u najvažniju sporednu stvar na svijetu uživaju u majstorijama velikog broja fudbalskih zvijezda. San svakog fudbalera je da nastupi na planetarnoj smotri, a u Rusiji ćemo imati priliku da vidimo čak 736 igrača koji sanjaju da 15. jula podignu pehar namijenjen najboljem.

Teško da postoji takmičenje u kojem se obrće veći novac i koji željno iščekuje više ljudi na Zemlji. Prema nekim podacima, Rusija je za gradnju i modernizaciju objekata za potrebe ovog prvenstva uložila skoro 20 milijardi evra, a koliki su ostali izdaci znaće se nakon što se na kraju prvenstva podvuče crta. Očekuje se dolazak nekoliko miliona turista koji će kako na stadionima, tako i u gradovima domaćinima pratiti utakmice svojih ljubimaca. Titulu brani Njemačka. Pred "pancerima" je veoma težak zadatak jer su titulu odbranili samo Italija (1934. i 1938.) i Brazil (1958. i 1962.). Na novi ovakav poduhvat se čeka više od pola vijeka, a ako neko može to da uradi onda je to Njemačka, na krilima nekih od najboljih igrača svijeta. Ipak, dugačka je lista izazivača, što garantuje veoma zanimljiv šampionat. Prvi Mundijal je odigran 1930. godine i od tada pa sve do danas samo osam reprezentacija zna šta znači biti prvak svijeta. Među njima nije bivša Jugoslavija pa niti jedna od republika bivše države. Najbliža je bila Hrvatska koja je 1998. osvojila bronzu, a sada će zajedno sa Srbijom braniti čast ovih naših prostora. Armiju navijača bez sumnje će imati i u BiH, gdje se baš zbog "orlova" i "vatrenih" žarko čekala ova fudbalska smotra.

Lopta se zakotrljala i sada nam je ostalo da uživamo u majstorijama fudbalskih znalaca poput Kristijana Ronalda, Lionela Mesija, Mohameda Salaha, Nejmara, Mesuta Ozila..., koji za svoj posao zarađuju milione evra godišnje. Ostaje da uživamo i da se nadamo da Rusija neće imati problema sa najavljenim terorističkim napadima, ali niti sa huliganima koji uvijek nekako isplivaju kada su ovakve smotre u pitanju.