Fušeraj u Predsjedništvu BiH

Kao neko ko je deceniju i po pratio rad Predsjedništva BiH i pratećih službi ovog najvišeg organa izvršne vlasti u državi smatram da imam legitimno pravo reći nešto o ovoj temi.

O tome kako je to bilo nekad, kako smo se čak jednom prilikom, čekajući gotovo tri sata najavljenu presicu, mi novinari čak uspjeli dogovoriti da napustimo prostoriju i ne napišemo ni slovo o datom događaju (a što je, kad su u pitanju takvi međunovinarski dogovori, uvijek ravno čudu).

Sjećam se toga dobro, tadašnji službenici, koji su radili u protokolu Predsjedništva BiH i, bitno je to naglasiti, dobro radili svoj posao, pokušali su da nas odvrate, bilo im je čak pomalo neugodno. Ali nisu uspjeli. Kasnije su učinili sve što je bilo u njihovoj moći da ubijede svoje šefove, članove Predsjedništva BiH, da nikad više ne pokažu takav "odnos" prema novinarima.

To su u to vrijeme, ranih dvijehiljaditih godina, bile iznimno profesionalne službe, s ljudima na čelu koji su uistinu znali svoj posao (jedan od njih je bio Boris Kujundžić, zašto to ne reći), koji nikad nisu prelazili granice dobrog ukusa u korespondenciji s novinarima.

No, nekako uporedo s obezglavljivanjem sistema vrijednosti u ovoj državi, koje, suštinski, znači da ćeš bolje proći ako si gluplji, siroviji, nepismeniji, ali partijski odaniji, tako su se i protokoli i službe u kolektivnom šefu države "pročistili" od profesionalnih kadrova, pa danas u Predsjedništvu BiH (čast časnim izuzecima) stoluju mahom kadrovi koji su dovedeni nepotizmom. Od kojih su gori jedino oni koje su doveli lično članovi Predsjedništva BiH.

Tako smo prije nekoliko mjeseci imali čast da gledamo "svečano otvaranje" trotoara ispred zgrade Predsjedništva, od čega su svojevrsnu sprdačinu napravili i eminentni svjetski mediji. Isti idejni tvorac ovog nesvakidašnjeg poduhvata kasnije je uličarski, seksistički, brutalno izvrijeđao naše dvije koleginice, novinarke.

Zašto se onda nismo previše začudili najsvježijem primjeru amaterizma i fušeraja na veb-sajtu Predsjedništva BiH, na kojem je nekoliko dana "stajao" nelektorisan i nesređen iznimno važni dokument "Strategija vanjske politike BiH 2018 - 2023. godina"? Svakako iz razloga što su slovne greške, nepismenost, fušeraj, nebriga za bilo kakvu kritiku upravo mjera pojedinaca koji danas servisiraju ključne poslove u kolektivnom šefu države.