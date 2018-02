Gospodo iz "krivosuđa", kako vas nije stid?

Dok pišem ovaj stav, sjedim u Narodnoj skupštini i slušam raspravu o rekonstrukciji "Željeznica RS". Na kraju će, predviđam, biti prihvaćeno rješenje koje nam "sugerišu" međunarodne finansijske institucije, dok će rasprave koje narodni poslanici vode prekriti ružmarin, snjegovi i šaš.

Zašto ovo pišem? Dobio sam zadatak da napišem stav o presudi novinarima Elte koji su optuženi za izazivanje vjerske i rasne mržnje jer je u programu njihove televizije jedan gost zaista teško uvrijedio žrtve Srebrenice.

I jedno i drugo - i fingirane skupštinske rasprave i progon novinara od strane Tužilaštva BiH koje time legalizuje kriminal, pokazuju mi uzaludnost ove zemlje. Ideal demokratije je da sva vlast potiče od naroda i da se obavlja u ime naroda. Ideal demokratije je da pravosuđe štiti javni interes, tako što će one koji su opljačkali ovu zemlju poslati u zatvor. Ideal demokratije je, na kraju krajeva, i to da novinari mogu pružiti prostor svakome da iskaže svoj stav, da podstaknu dijalog, a da oni koji zloupotrijebe medijsku platformu za to odgovaraju, a ne novinari. Presudom su moje kolege pravosnažno oslobođene, ali meni i dalje ostaje gorak ukus u ustima zato što presuda nije nedvosmisleno zaštitila pravo mojih kolega da u svoje TV emisije i sutra pozovu goste da iznesu svoje stavove, nego je praktično zaključila da je ono što je izrečeno izvađeno iz konteksta. Drugim riječima, novinari i dalje treba da strepe šta će reći gosti koje pozovu, jer bi se i sami mogli naći u zatvoru. Pravosuđe, tako, progoni novinare za tuđe riječi izrečene u studijskoj emisiji, a kriminalci i dalje nesmetano pljačkaju ovu državu.

Zašto je ovo bitno? Bitno je jer se stvara pravosudni presedan: novinarima se stavi lažni stid kada brane kolege s Elte jer time, kao, podstiču nacionalnu mržnju jer "brane" srebrenički zločin. A sutra će sudski proces biti zbog gosta koji je uvrijedio nekog tajkuna, pa će novinari zaista da završe u zatvoru jer su ga ugostili. Šta drugo to pokazuje nego da su lopovi i pravosuđe koje ih štiti spremni na sve da zaštite pljačku, pa čak i da se sakriju iza strašnog srebreničkog zločina? Gnusni "krivosudni" plan je da se danas stvori presedan, a ko se usudi da stane na stranu novinara, bude optužen da brani zločince iz Srebrenice. Tako da će muk zbog Elte danas omogućiti da sutra pošalju novinara u zatvor jer se neki tajkun osjetio povrijeđenim zbog riječi gosta kojeg je pozvao u studio. Ko se tada pobuni, nabiće im na nos Eltu i reći što su tada ćutali?

Može li gnusnije? Kako vas, gospodo iz "krivosuđa", samo nije stid?