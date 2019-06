Hiljadarka i prazan džep

Ako sve bude išlo po planu, u Republici Srpskoj bi početkom naredne godine prosječna plata mogla preći hiljadu maraka.

Do prije par godina je to izgledalo nezamislivo, ali isto tako bilo je i nezamislivo da će doći do pravog egzodusa stanovništva u inostranstvo, što se van svake sumnje desilo.

Iako je vijest o povećanju plate pozitivna, ona ne mora da znači da će nam se život promijeniti iz korijena i da će nam džepovi biti puni.

Eto, već u maju ove godine je prosječna plata prvi put prešla iznos od 900 maraka, a ne vidim da moja rodbina, kolege i komšije žive bolje i da ih je obuzela neka doza optimizma.

Čak se bojim da bi ona mogla biti zloupotrijebljena u pokušaju odbrane teze da ovdje nije toliko loše.

Ovo više treba posmatrati kao jednu pozitivnu tendenciju, koja dolazi nakon što su plate godinama mirovale i rasle tek u jednocifrenim iznosima.

Takođe, ne treba gajiti iluzije da će doći do nekog masovnog povratka, jer će tamošnji standard, kako za vlast, tako i za domaće poslodavce, decenijama biti nedostižan.

Treba reći i to da je u pitanju prosjek. Nije realno da će radnica za mašinom u nekoj fabrici obuće dobiti platu od 1.000 maraka. I 800, ako ne i manje, bi za mnoge od njih bila premija.

A sve i da ona dobije tu famoznu hiljadarku, treba biti realan i pogledati oko sebe i vidjeti da su troškovi života otišli u nebesa i da je to danas dovoljno tek da se plate režije, pozajmica, neki dugoročni kredit koji je neizbježan i da džep ponovo ostane prazan.