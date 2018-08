Hoće li Obren Petrović prepustiti fotelju gradonačelnika?

Pitanje nasljednika Obrena Petrovića, gradonačelnika Doboja, zaintrigiralo je javnost onog dana kada je lider SDS-a Vukota Govedarica prelomio i odlučio da umjesto Mladena Bosića na čelo liste za bh. parlament u Izbornoj jedinici 2 stavi upravo njega.ESKA !!!!

Šesnaest godina Petrović suvereno vlada Dobojem, a na lokalnim izborima do sada nije imao ozbiljnijeg protivkandidata. Doduše, tako je bilo do prije dvije godine, kada mu se SNSD-ov kandidat približio na nekoliko hiljada glasova, što nikome do tada nije pošlo za rukom.

O Petrovićevoj kandidaturi za državni parlament se spekulisalo i prije četiri godine, ali tada je na čelu SDS-a bio upravo Mladen Bosić, koji bi stavljanjem dobojskog gradonačelnika na listu sam sebi umanjio šanse za prolazak. U javnosti su se, naravno, sasvim drugačija objašnjenja pojavila, poput onog da su nakon katastrofalnih poplava Doboju potrebna poznanstva i dobre veze Petrovića u međunarodnim institucijama.

Bilo kako bilo, Petrović je na listi, i ne samo to, nego je nosilac liste, što znači da njegov prolazak nije upitan. Osim SDS-ovih podržaće ga glasači i drugih partija, a koliko će na kraju glasova osvojiti, znaće se 8. oktobra.

Teško mi je povjerovati da se u SDS-u ozbiljno ne bave time ko će zauzeti Petrovićevu fotelju, jer se takva odluka ne donosi preko noći. Pa, neće valjda 7. na 8. oktobar odlučivati ko će biti novi gradonačelnik. Ne, ne, to je nešto što se zna mjesecima unaprijed, a ni imena koja su "puštena" u javnost nisu slučajna jer slučajnosti nema ni u životu, a pogotovo ne u politici. O imenu nasljednika se ne usuđujem izjašnjavati, ali znam da će to biti osoba dovoljno odana Petroviću da bi mu povjerio najznačajniju poziciju. Naravno, ne treba zanemariti ni SNSD, koji bi u slučaju vanrednih izbora mogao tražiti šansu da prvi put osvoji funkciju gradonačelnika.

E, sada, ono što je meni zanimljivo jeste da se u ovdašnjoj javnosti pojavila informacija da dobojski gradonačelnik i ako osvoji poslanički mandat neće napustiti ovu poziciju!? Nije nemoguće, pogotovo u Doboju, gdje smo se nagledali svega i svačega, ali mi je iz ove perspektive to u domenu naučne fantastike. Prvo, nameće se logično pitanje, zašto bi se neko upuštao u bespoštednu borbu da bi na kraju nekom prepustio osvojeni mandat? Možda oni koji plasiraju tu informaciju znaju nešto što mi ne znamo. Možda u igri nije samo mandat, nego pozicija predsjednika stranke, odnosno SDS-a?! A možda je u stvari nešto sasvim treće u pitanju...