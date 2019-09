I prođe 5. septembar

Sporazum o formiranju vlasti na nivou BiH, koji su lideri SDA, SNSD-a i HDZ BiH, Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović potpisali prije mjesec dana, uz posredstvo odlazećeg šefa Delegacije EU u BiH Larsa Gunara Vigemarka, juče je propao.

Tri lidera su dala rok da do 5. septembra bude formiran Savjet ministara BiH i da se tako zaokruži uspostava vlasti na bh. nivou. Da će sporazum propasti, dalo se naslutiti samo nekoliko dana nakon što su lideri stavili potpis na njega kada su Željko Komšić i Šefik Džaferović, predsjedavajući i bošnjački član Predsjedništva BiH, imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministra uslovili slanjem Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) u Brisel, na šta Dodik ne želi da pristane. I onda je počelo mrcvarenje. Komšić i Džaferović su iz dana u dan kao papagaji ponavljali da bez ANP-a nema mandatara i tako Dodiku slali negativne signale, na šta je on odgovarao da nema šanse da pristane na to jer Srbi ne žele u NATO, iz već znanih razloga, bombardovanja Srba i stava Srbije da ni ona ne ide u Sjevernoatlantsku alijansu.

Ulje na vatru povremeno je dodavao Izetbegović, čiji je stav isti kao Komšićev i Džaferovićev. Predsjednik SDA je svojim izjavama još više komplikovao situaciju, umjesto da, kao jedan od potpisnika sporazuma, zajedno sa Dodikom i Čovićem uradi sve da se on ispoštuje. Izetbegović je, zajedno sa Komšićem i Džaferovićem, čini mi se namjerno tjerao mak na konac jer je znao da Dodik neće popusti ni milimetar u vezi sa NATO-om i da će tako sporazum biti sahranjen i da neće biti ništa od formiranja vlasti. Tako su se svi akteri ove priče malo-pomalo zakopali u rovove, iz kojih niko nije želio da izađe, već su ih, naprotiv, kopali sve dublje i dublje.

I šta sada? Što bi rekao Izetbegović, poslije 5. septembra doći će 6., 7... Svi mi to znamo. Ali se i zna da povlačenja nekoga za nos tom istom može da se obije o glavu i da bi taj mogao da broji unazad, ali ne dane, nego glasove.