Ima li lijeka za nasilje među djecom

Nasilja među djecom uvijek je bilo, a sudeći po skorašnjim događajima u Banjaluci i Tesliću, uvijek će ga i biti. Stručnjaci čak upozoravaju da će situacija postajati sve gora.

Uvijek je bilo nasilnika koji su bez posebnog razloga, ničim ili nekom banalnom stvari isprovocirani, napadali slabije od sebe.

Kroz osnovnu školu sam prošla, čini mi se, noseći ružičaste naočare, a jedini strah sam mogla imati od loše ocjene. O nasilju sam malo znala i u mom veselom svijetu ga nije bilo.

Mnogi nisu bili moje sreće, tako da je nekoliko mojih prijatelja preživjelo teror u školskim klupama.

Nasilni učenici brojno bi nadjačali žrtvu i poslije škole šakama, nogama, a ponekad i "rekvizitima", iskalili sav svoj bijes na nju.

Oprostite svi vi koji sada mislite: "Pa šta, dječaci se ponekad vole potući" (mada to sve češće brutalno rade i djevojčice), ali to nije drugarsko koškanje, to je teško nasilje koje ostavlja ožiljke i jednim i drugim za cijeli život.

Jedina stvar koja se od mojih školskih dana promijenila do sada je korištenje društvenih mreža i interneta.

Time je otvoren jedan sasvim novi i nekontrolisan prostor koji maloljetnici sve češće, bez ikakvog nadzora odraslih, koriste u svrhu provociranja, zlostavljanja i poziva na masovne tuče.

Škole, ograničene zakonima, borbeni su ring za nezadovoljnu djecu koja svaki spor rješavaju šakama, a stručnih radnika, koji imaju i znanja i mogućnosti da djecu usmjere u pravom smjeru, nema dovoljno, a kad ih ima, zatrpani su papirologijom, kojom se češće bave nego djecom.

A gdje su u svemu tome roditelji, pitate se.

Nećemo biti prestrogi - i roditelji su samo ljudi, koji većinu svog vremena provode na poslu.

Ali oni koji roditeljstvo shvataju ozbiljno uvijek nađu vremena za svoju djecu.

Dok oni roditelji koji su kao i njihova djeca okupirani društvenim mrežama, nezadovoljni sopstvenim životom, samo su fizički pored svoje djece i, čini se, ne shvataju jednu bitnu stvar: Bilo vaše dijete žrtva ili nasilnik, ono pati i treba vas da ga zaštitite i pravilno odgojite, jer ono samo sigurno ne zna kako.