Ispit humanosti položen deseti put

I dok smo često okruženi sumornim temama i događajima, ponekad se dese i one lijepe koje su za svaku pohvalu, a akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" je posljednjih dana najsvjetlija tačka našeg društva i dokaz da zajedno možemo pomjeriti i planine.

Ova humanitarna akcija koja se provodi, sada već tradicionalno, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RS, jedna je od najboljih ideja koje su se rodile u nadležnim institucijama, a koju je utemeljio Milorad Dodik.

I deseto donatorsko veče, organizovano 22. decembra, pokazalo je da su svijest i emocija naših građana, posebno prema onim najmlađima, veoma jake.

Novac od ovogodišnje akcije biće iskorišten za izgradnju dnevnih centara za djecu sa poteškoćama u razvoju, što je, prema mom mišljenju, jedna od najboljih ideja, jer će izgradnja ovih centara biti značajna, ne samo za djecu nego i za roditelje djece sa poteškoćama u razvoju.

Ono što je posebno značajno jeste da su, osim građana i institucija, veliki doprinos ovoj akciji, kao i svake godine, dale i poznate ličnosti, zbog čega "S ljubavlju hrabrim srcima" ima veliki odjek na širem području.

Posebno me raduje to što smo napokon od velikih zemalja svijeta "prepisali" i jedan veoma pozitivan trend, a to je zalaganje javnih ličnosti za bolje sutra onima kojima je to najpotrebnije.

Takođe je veoma pozitivno i to što je iz godine u godinu sve više ljudi zainteresovano za učešće u ovoj humanitarnoj akciji, a ona s vremenom dobija i sve veći značaj.

Zahvaljujući ovim akcijama, do sada je nabavljena robotika za djecu sa poremećajima u kretanju, osnovan je Fond solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu, izgrađena je roditeljska kuća, prikupljana su sredstva za djecu sa malignim oboljenjima, za djecu koja boluju od dijabetesa itd.