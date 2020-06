Javna uprava u Bosni i Hercegovini nikada neće biti efikasna, transparentna, ekonomična, depolitizovana i moderna, a sav novac koji je uložen u taj, kako ga nazivaju, strateški cilj je bačen i nije doveo do bilo kakvog napretka.

U Bosni i Hercegovini jednostavno ne postoji upravna i administrativna kultura i sve što se radi u javnoj upravi, radi se u tajnosti i slijepoj poslušnosti prema nadređenima, koji opet račune polažu političkim partijama, a koje su samo deklarativno za reformu i modernizaciju. Javnu upravu u BiH karakterišu mrtvilo, rasulo, dokolica, a najveći problem je to što je najveći otpor prema reformi i modernizaciji javne uprave među visokim činovnicima, koji bi trebalo da vode te procese, što ne treba da čudi s obzirom na to da su na tim pozicijama, po pravilu, zahvaljujući partiji koja iz javne uprave crpi glasove i moć, koje ne žele da se odreknu za bilo koju cijenu.

Da nema stranaca, međunarodnih organizacija, pojedinih ambasadora i pritisaka koji proizlaze iz procesa evropskih integracija i preuzimanja određenih međunarodnih obaveza, o javnoj upravi u Bosni i Hercegovini niko ne bi riječ rekao, a u kakvom stanju je sada javna uprava, možda najbolje govori i činjenica da su i ti isti stranci digli ruke i da traže svoj novac nazad jer vide ljudi da su BiH i njena javna uprava rupa bez dna.

Kompletan koncept reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, koja traje još od daleke 2006. godine, pogrešno je postavaljen jer nemoguće je, posebno u BiH, administraciju i javnu upravu reformisati "odozgo". Kad to shvatimo, tačnije kad Evropa, koja je i pokrenula cijeli proces, to shvati, možda od reforme i bude nešto, ali tek za deceniju ili dvije, a do tada, na šalter i ganjaj papire koje država već posjeduje, a za potrebe te iste države.