Kad se slonovi tuku, strada trava. Stara je poslovica kojom bi se najlakše mogla opisati situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina našla nakon što su SAD uvele visoke carine na čelik i aluminijum i tako zaratovale sa Evropom, ali i sa cijelim svijetom.

Niko nas nije pitao da li ćemo biti učesnici carinskog ekonomskog rata jer smo kao mala zemlja na tržištu vrijednom stotinama milijardi dolara skoro pa nevidljivi pa je sve izvjesnije da će BiH u cijeloj priči biti obična kolateralna šteta.

Sa druge strane, institucije su prilično neozbiljno dočekale odluku američkog predsjednika, bez jasne strategije, ideje ili stava kao da nas ne dotiče.

Iako bi posljedice mogle biti višestruke, ovom temom se malo ko bavi u državi i ozbiljno ju razmatra.

Kao i mnogo puta do sada, u nedostatku vizije, ali i odgovornosti, stvar smo prepustili sudbini i odlučivanju velikih.

Kada je ova problematika u pitanju, uglavnom se ponašamo kao izolovano ostrvo do kojeg kriza ne može doći, što je nemoguće u procesu globalizacije.

Šteta je neminovna, samo je pitanje kada i u kojem obimu će se manifestovati.

Sreća u nesreći je što smo toliko mali i nebitni igrači na svjetskom tržištu pa će i eventualne štete i gubici biti minimalni.

Pored direktne štete kroz carine na uvoz čelika sve je izvjesnije da će do nje doći i indirektno kroz automobilsku industriju u Evropi, gdje kompanije iz BiH učestvuju kao važni dobavljači komponenti sa oko 350 miliona KM godišnjeg izvoza.

Jasno k'o dan je da, ukoliko dođe do pada evropske automobilske industrije, doći i do pada potražnje za dijelovima koje dostavljamo Evropi. U svemu tome može doći i do pritiska na cijene.