Kad vračari zariba čarobna kugla

Miran dan u policiji Brčko distrikta. Dežurni policajac gleda čas kroz prozor, čas na sat na ruci. Njegov zamišljeni pogled prekida zvuk telefona.

- Dobar dan, je li to policija?

- Jeste, reci, gospođo...

- Ovdje vidovita Nizama al Raisa. Ne znam jesam li vam to već rekla - čarobna kugla mi je zaribala pa ne mogu otkriti ime pljačkaša. Nađoste li ko mi je ukrao pare?

- Gospođo, kao što sam ti rekao i prije pola sata i prije sat, policijski službenici preduzimaju sve neophodne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja ovog krivičnog...

- Ma, znam ja to, ali ne mogu sjediti skrštenih ruku. Evo, sad sam sebi gatala u šolju i vidjela da me opljačkao muškarac, mada nije isključeno ni da je žena. Može li vam to pomoći u istrazi?

- Pusti ti nas, bolan, da radimo svoj posao. Uzeli smo tragove sa lica mjesta, pristupićemo saslušanju više lica...

- Jeste li saslušali Svemogućeg Spasoju?

- Ko ti je sad pa taj?

- Moj konkurent, možda me i on opljačkao. Šejtan ga odnio. Uzima pare od naivnog naroda, iako nema natprirodne moći. S njim nisu, kao sa mnom, u šumi igrale vile po snijegu do koljena.

- Znamo mi šta radimo. Otkrićemo mi sve.

- Ma, otkrićete vi, ali kad?! Požurite, brate, ja valjda treba da budem na prvom mjestu. Pomagajte! Znaš li ti koliko sam ja puta ljudima pomogla? Koliko sam izliječila onih koje su ljekari otpisali?

- To je već priča za sebe. Kao što je i posebna priča otkud tebi tolike pare. O tome ćemo posebno.

Satirični, izmišljeni dijalog kontroverzne "iscjeliteljke" i policije zapravo oslikava našu surovu realnost - da ljudi, u najmanju ruku sumnjivih namjera, varaju one koji se zbog bolesti i sličnih nedaća hvataju za slamku koja ih iz ponora neće izvući.

Da nevolja bude veća, kojekakvih vidovnjaka i nadriljekara imamo i za izvoz, a ovdašnje institucije, bar zasad, nisu uspjele ili nisu htjele da se s njima obračunaju. Pred njima je veliki test sada kada su saznali da "iscjeliteljka" u kući u Brčkom čuva vrtoglavu svotu novca, koji je, sasvim je moguće, nelegalno stečen.