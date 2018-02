Kada "zlatna koka" razum pomuti...

Među službenicima i uposlenicima institucija BiH, a njih je prema nekim procjenama oko 22.000 (prema drugim čak do 28.000), vlada uvriježeno mišljenje da je "najpoželjniji" među ionako svim poželjnim poslovima i pozicijama na državnoj grbači onaj u Službi za zajedničke poslove institucija BiH.

Iz vrlo jednostavnog razloga. Ova služba je "zlatna koka", svakako ne zato što podsjeća na neku očerupanu kokoš u žutoj, kicoškoj varijanti, već iz razloga što, u prenesenom značenju, nosi "zlatna jaja". A nosi ih svaki put kada "kroz svoje službe" unutar Službe raspiše i kontrolira procese javnih nabavki u institucijama BiH.

Možete li zamisliti situaciju u kojoj se raspiše na stotine javnih oglasa za nabavke u višemilionskim iznosima, nad kojima isključivo vi imate kontrolu? Od prehrambenih artikala i pića za tolike ljude, pa do, recimo, izvođenja građevinskih radova? Naslušali smo se raznih priča o pojedincima koji su se obogatili na ovaj način, ali to je već posao za pravnu državu.

Mogu li onda bilo koga da začude čudni kadrovski pokušaji pojedinaca koji se pokušavaju ugurati u "tročlani direktorij" Službe? Iako, nesumnjivo, znaju da je po jedan direktor Srbin, Hrvat i Bošnjak, i da se oni rotiraju desetomjesečno.

Priča je interesantnija tim prije jer je u novembru prošle godine mandat istekao direktoru iz reda Srba Siniši Perkoviću, a na konkurs za novog direktora se prijavilo, ni više ni manje, nego dvadesetak kandidata. Među njima, opet, naravno, Perković, kao i neka široj javnosti dobro znana imena bliska upravljačkim strukturama SDS-a, koji polaže pravo na ovu poziciju.

Nama je prevashodno bio duhovit pokušaj pojedinih hrvatskih i bošnjačkih kandidata, koji su se prijavili makar su znali da su Bošnjakinja Meliha Jahjaefendić i Hrvat Dragan Brković u punim mandatima kao članovi "direktorija Službe".

U normalnim društvima to uistinu ne bi bilo bitno, kao ni bilo šta drugo sem profesionalnih referenci. No, u ovoj, našoj državi, nacionalni prefiks je ključ za otvaranje svih brava, pri čemu nikoga ne tangira ni to što, u ovom slučaju, i sama izvršna vlast (Vijeće ministara) opstruira završetak cijelog procesa.