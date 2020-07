Kako đake naučiti zdravim navikama

Da se s prekomjernom težinom, dijetama, nezdravom hranom i pojačanim apetitom ne bore samo odrasli pokazuje i novo istraživanje u banjalučkim osnovnim školama, koje je pokazalo da čak 15 odsto đaka ima višak kilograma.

Mi iz djetinjstva pamtimo dolazak kod bake i njeno stoto pitanje: "Jesi li gladan?" i ono čuveno: "Zdravlje na usta ulazi", ali to je ranije podrazumijevalo voće i povrće na jelovniku, jela na kašiku i domaću hranu, a danas se, moramo biti iskreni i realni, u većini slučajeva i kod odraslih i kod djece svelo na kupovinu u pekarama.

Čak i kad roditelji uporno insistiraju da se djeci na tanjiru nađe zeleniš i porcija vitamina, mališani često traže parče pice, čips, pomfrit, krofne, slatkiše i upravo sve to navode kao omiljena jela. Rijetko će koje dijete navesti da obožava grašak ili brokulu. Ali dobre navike se uče i vremenom postaju uobičajene te tako i djecu moramo naučiti šta je to zdrava hrana i koliko je važna fizička aktivnost.

Jer ne radi se samo o fizičkom izgledu, već o tome što su prekomjerna težina i nedovoljno kretanje jedni od ključnih faktora za pojavu bolesti.

I kod kuće i u školama su potrebne edukacije o zdravoj ishrani, ali i pojačane sportske aktivnosti. Tako, recimo, moja šestogodišnja komšinica zna i da zaplače ako čuje da mora da prošeta do vrtića i pita: "A zar nećemo autom".

Takođe, jedna djevojčica koja je prvačić zna šta je to dijeta i pitala me jednom da li se udebljala, što opet nije dobro, jer mališani tako postaju opterećeni.

Višak kilograma u tinejdžerskim godinama, pored rizika po zdravlje, može uzrokovati nesigurnost i stidljivost. A pogrdni nadimci ostaju za cijeli život.

Važno je naći pravi balans, da to sa kilogramima ne bude muka, već da jesti zdravo i vježbati znači zdrav stil života i da ćemo biti jači, bolji i poletniji.

Popaj je počeo da jede špinat da bi postao snažan i veoma je važna takva poruka, dok u današnjim filmovima za djecu često na meniju možemo vidjeti pice, kokice i čokolade... To ne znači da dijete to nikad ne bi smjelo jesti, ma ni pogledati, nego da ne bi trebalo da mu to bude svakodnevna navika.

Mnogi će reći da zdrava hrana više košta, ali ako to preračunamo u kupovinu grickalica vidjećemo da su nam namirnice sa sela mnogo dostupnije. A trčanje napolju i igre sa vršnjacima mnogo su zabavniji od surfanja po internetu.

I na kraju krajeva, djeca sve kopiraju od odraslih pa, prema tome, šta mi jedemo i koliko vježbamo biće i njima primjer.