Ko će eksere zabijati

Veliki broj radnika iz BiH u potrazi je za "suncem tuđeg neba". Kažu, ovo naše, bosanskohercegovačko ih ne grije dobro, poslova nema, a i ono što se nađe slabo je plaćeno. Cijene rastu, plate uglavnom stoje, izuzev onih u proizvodnji.

Stručnjaci kažu da su poslodavci u sektoru proizvodnje primorani da povećaju plate zbog toga što kvalifikovani radnici odoše u inostranstvo, jer su im uslovi rada drastično povoljniji nego u BiH.

Iako statistički podaci govore da je u BiH manje nezaposlenih, stručnjaci kažu da to nije realna slika, da se broj nezaposlenih nije smanjio, te da postoji više razloga zašto je neka osoba skinuta sa spiska zavoda za zapošljavanje - biroa.

Nije samo BiH pogođena odlaskom radnika. I u susjednoj Hrvatskoj turistički radnici, odnosno iznajmljivači su zabrinuti, sezona je na pragu, a nedostaje ugostiteljskih radnika i radnika koji vrše usluge čišćenja.

Kažu, neće više ni radnici iz susjednih zemlja, BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije, da dolaze raditi u Hrvatsku, kad nije daleko ni Austrija, a plate su tri puta bolje.

Zabrinjavajuća je za BiH i činjenica da se i manji broj osoba prijavljuje na oglase, te da razlog nije to što ima više zaposlenih, nego to što se većina javlja na oglase u inostranstvu.

Zanimljivo je da je manja potražnja za poslove u oblasti građevine, s obzirom na to da su i ta zanimanja među deficitarnim u BiH. Poslodavci su mišljenja da je razlog za to činjenica da građevinari uglavnom posljednjih godina idu van zemlje raditi. Radnici kažu i da je bolje u tuđini raditi i zaraditi 2.000 eura, nego raditi "od zvijezde do zvijezde" u BiH za 400-500 KM. Ne znam šta bih im rekla osim - sretan im put ako im je bolja zarada da zakucavaju eksere po evropskim bauštelima, a mi koji ostajemo možemo samo da se nadamo da će bar neko ostati da nam zabija čavle.