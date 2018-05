Fabrika i industrije uvijek je bilo i bit će. Čak se i sami žalimo kako su fabrike propale kriminalnom privatizacijom pa da nam je da rade i da se dime odžaci. Ali dime se oni i previše, naročito tokom zimskog perioda kada Tuzla i Lukavac dobiju epitet najzagađenijih gradova u kojima se ljudi bore za zrak. Nadležne institucije i inspekcije prebacuju vruć krompir jedni na druge i ništa ne rješavaju. Niko kriv, niko kažnjen. I godinama tako. Fabrike rade kako rade sa ekološkim dozvolama koje im izdaje neko.

Nakon izlijevanja taloga od proizvodnje sode iz taložnice tzv. bijelog mora raširila se panika. Iz fabrike "Sisecam soda" kazali su da nije otrov u pitanju, da su to kreč i so, da nema mjesta panici, da će obeštetiti poljoprivrednike kojima je talog uništio njive i usjeve. Ekološki incident - i to je to. Ali ko će obeštetiti rijeku Spreču u koju je talog otišao?

I kada je ugroženo u njoj i ono malo flore i faune što je ostalo, pitamo se ko će odgovarati za to. Hoće li profit i novac i dalje biti iznad našeg zdravlja? Je li vrijeme da neko bude zaista kažnjen za uništavanje života oko nas?

Narod je već dao svoj odgovor brojnim komentarima na društvenim mrežama. Isti onaj narod koji popije sok pa bocu baci u Spreču. Dovuče vreću smeća pa istrese u rijeku. Roštilja pored rijeke pa sve iza sebe ostavi. Tako daje primjer svojoj djeci da i oni u budućnosti budu hajvani prema prirodi.

Naše rijeke su tako lijepe, a tako tužno prljave i zagađene. Nekada se ta voda pila, stoka pojila, narod kupao. Spreča je nekad bila pojam života, a danas se spominje samo u kontekstu otpada. Sada, umjesto zelenila, okićena je kesama i flašama. Umjesto ribe, vodom plovi kanalizacija. Spreča se posebno zamjerila svima, izgleda. Na sramotu svih nas, na obraz vlasti i države i svih institucija kojima rukovode, a koje ne čine ništa da to promijene.

I nakon ekološkog incidenta u Lukavcu neće se sigurno ništa posebno desiti. Fabrika će možda dobiti neku minimalnu kaznu da se javnosti zamažu oči. O svemu će se pričati još koji dan i onda Jovo nanovo. Opet ćemo nastavljati uništavati sve oko sebe. I mi i industrija.