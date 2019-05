Ko (ni)je kriv za licencu?

​Licence su i ove godine zadale glavobolju mnogim fudbalskim klubovima u BiH. Najdeblji kraj izvukao je Željezničar, koji će zbog kašnjenja uplate duga bivšem treneru Slavku Petroviću ostati bez izlaska u Evropu i potencijalne zarade od oko jedan milion KM.

Prošle godine sa sličnim problemima susreo se Borac i ostao bez učešća u BHT Premijer ligi BiH. Niti jednom u novijoj istoriji nije se desilo da svi klubovi uspješno prođu postupak licenciranja odmah u prvostepenom postupku, već u drugom krugu, manje-više, sakupljaju novac i traže načine da reprogramima prevaziđu trenutne probleme. Ukoliko im i to ne uspije, slijedi objava rata prije svega Nogometnom/Fudbalskom savezu BiH. Najavljuju se žalbe i tužbe u UEFA i pred sudovima, a sve se potkrepljuje i teorijama zavjere, pa čak i uz nacionalni prizvuk, jer se, u zavisnosti od situacije, radi protiv Bošnjaka, Srba ili Hrvata. Jedan čelnik Željezničara nedavno je u obrazloženju najnovijih dešavanja ustvrdio da je "Želji" uskraćena licenca samo zato što im je prvi pratilac bio Radnik iz Bijeljine. Kaže da se to ne bi desilo da je, recimo, bila Mladost iz Doboja kod Kaknja. Sramotnim smatra da Savez radi protiv "Želje", odnosno kluba kojeg je stvarao između ostalih Ivica Osim. Da li to znači da svaki klub koji je iznjedrio neku od legendi nije dužan redovno isplaćivati svoje obaveze? Međutim, ono što je poznato je da "Željo" ove godine nije obavio posao u skladu s procedurama. Toga su i te kako svjesni na "Grbavici", jer kako drugačije shvatiti činjenicu da je Upravni odbor kluba još nakon prvostepene odluke suspendovao svog direktora Mirsada Šiljka kao odgovornu osobu u procesu licenciranja. Zašto je suspendovan direktor ako je sve bilo urađeno kako treba?

Neki u "Želji" kažu i da su kasnili četiri dana s uplatom zbog greške u banci, ali ne kažu zbog čega su u banku otišli da izvrše uplatu u "pet do 12". Da li je moralo tako ili se moglo i nekoliko dana prije? "Željo" je, naravno, samo kap u moru. Sve je to, narodski rečeno, u pet deka i svi su zadovoljni radom komisija do trenutka kada i sami ne budu uskraćeni za licence ili nešto slično. Oni koji su se ove sezone spasili, već naredne će vjerovatno opet biti na tapetu, ali će, sudeći po dosadašnjoj praksi, o tome razmišljati tek u aprilu 2020. I tada će vjerovatno umjesto dugoročnog rješenja i saniranja višemilionskih dugova, koje ima skoro svaki klub, tražiti krivce uglavnom u pogrešnim osobama ili institucijama.