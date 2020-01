Kobijevo nasljeđe

Neki su bili više, a neki manje šokirani, ali rijetko ko je ostao imun na smrt fantastičnog košarkaša Kobija Brajanta.

Oni koji su ga dobro poznavali kažu da je bio i jednako dobar čovjek, a mi ostali mogli smo "samo" preko TV ekrana da uživamo u njegovim nenadmašnim majstorijama.

Kobi je jedan od rijetkih koji je dvije decenije karijere posvetio samo jednom timu, a njegova statistika ostavlja bez daha. Pet šampionskih NBA prstenova, dva puta MVP finala, treći strijelac svih vremena, 15 puta u najboljem timu, 18 puta "Ol-star"... ali svi ovi podaci i brojke ni izbliza ne definišu Kobija Brajanta.

Trener Partizana Andrea Trinkijeri je na pitanje o Kobiju kazao da je razmišljao zašto ljudi sportiste doživljavaju kao heroje iako ne spasavaju živote i slično. Ipak, sportisti imaju tu magičnu moć da nas uvjere da je i nemoguće moguće.

"Sport daje najveću stvar - emociju. I zbog toga je i mene to udarilo", kazao je Trinkijeri i otkrio zašto će Kobi Brajant ostati upamćen kao jedan od najvećih koji su igrali košarku. Možda i bude boljih od njega, ali tu posvećenost, takav takmičarski duh i ustrajnost da se konstatno ide naprijed i ruše sve barijere, vidljive i nevidljive, imaju samo oni rijetki. Do kraja je bio zaljubljen i posvećen igri zvanoj košarka i ta emocija mogla je da se osjeti i proživi čak i ako ga gledate preko ekrana.

Nije bio superjunak, ali je opet imao moć da na trenutak zaustavi svijet. Kobi Brajant je za mnoge bio i ostaće vječita inspiracija da mogu da budu sjajni bez obzira na to čime se bavili.

Na kraju totalno je nebitno da li će Kobi, Majkl Džordan ili neko treći biti najbolji svih vremena. Ono što su oni pružili igrajući ovu magičnu igru je privilegija za sve nas koji smo živjeli u istoj epohi kao ovi sportski besmrtnici.

"Svi imamo snove i kada odustanemo od njih izgubimo tu maštu. Mislim da je važno da to nikad ne izgubite. To se mora držati. To je najvažnije. Nikad nisam odustao od sna." (Kobi Brajant, 1978-2020)