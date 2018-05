Koga je briga za Borac

Fudbalski klub Borac postoji od 1926. godine i prošao je kroz mnogo toga. Imao je svoje blistave trenutke i one ne baš tako sjajne.

Borac u ovom trenutku prolazi kroz težak, možda i najteži period u novijoj istoriji, ali to što se dešava nije ništa novo niti neočekivano. Muka Borca traje skoro dvije decenije i logičan je slijed događaja.

Da je Borac (ali i svaki drugi klub u BiH) prvi put kad nije ispunio finansijske obaveze i ispoštovao pravilnik N/FS BiH dobio po prstima, a tadašnje rukovodstvo bilo sankcionisano i zakonski obavezano da popravi štetu, ovo se danas možda ne bi dešavalo.

FK Borac je dvije decenije nesavjesnim, ali i svjesno lošim vođenjem guran sve dublje i dublje u glib naočigled svih nas. Bilo je nekih pokušaja da se nešto učini, ali realno sve se svelo na entuzijazam nekoliko ljudi koji je vrlo brzo popustio pred opštom nezainteresovanošću. Pravile su se razne akcije, večere, inicijative, ali, realno, to nije bilo dovoljno ni da se zakrpe tekuće rupe.

FK Borac je sportski brend i reprezent Banjaluke, ali samo na papiru. Volio bih da griješim, ali za ovih 18 godina koliko sam ovdje, uz časne izuzetke, malo koga u gradu na Vrbasu je istinski briga za ono što se popularno zove - velikan iz Platonove. Pritom ne mislim na obične ljude i navijače, već one ljude kojima to treba da bude u opisu posla.

Da li je Banjaluka kriva što je Borac ostao dužan za porez skoro 15 miliona KM, što maltene svake sezone ostane dužan bar dvojici-trojici igrača, što su se uprave smjenjivale na traci i radile šta su radile? Da li Banjaluka treba da plati Borčev dug? Mnogo je pitanja, a teško je reći šta su pravi odgovori.

Kada je Borac 2011. osvojio šampionsku titulu u BiH činilo se da je krenulo nabolje, ali teret koji je vukao za sobom je svakim danom bivao sve veći i moralo je jednom pući. Nije tragedija što će Borac u niži rang, što će možda i u stečaj i sve opet ispočetka, tragedija je što se sve ovo moglo i moralo spriječiti. Da se prema ovome, ali i ostalim sportskim kolektivima od značaja za Banjaluku, ponašalo kao prema djetetu sa svim pravima, ali i obavezama koje mora da ispuni, stvari bi danas sigurno bile drugačije. Nije rješenje da grad pumpa pare u rupu bez dna, a to Borac već duži niz godina svakako jeste, već da nađe način da se ta rupa zauvijek zakrpi i nikad više ne otvori. Bilo bi idealno i da krivci za ovo stanje odgovaraju, ali s obzirom na to koliko je vode proteklo Vrbasom za ove dvije decenije, to bi bila čista utopija.