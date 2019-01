Kolaps u Federaciji BiH

Federacija BiH sve je bliže finansijskoj blokadi i potpunom kolapsu ukoliko do četvrtka Dom naroda FBiH, da li stari ili novi, ne potvrdi budžet za 2019. godinu.

Međutim, teško da će se to desiti... Iz Srednjobosanskog i Livanjskog kantona još CIK-u BiH nisu poslali imena delegata, a Lidija Bradara, predsjedavajuća starog saziva Doma naroda, očekuje i ubijeđena je da će budžet usvojiti novi saziv. Bošnjački delegati u starom sazivu Doma naroda FBiH uputili su u ponedjeljak zahtjev za sazivanje vanredne sjednice na kojoj bi se po hitnom postupku usvojio budžet, ali kako stvari stoje i kako Poslovnik i zakon nalažu - kasno.

Sve je izglednije da će ova 2019. godina obilovati protestima i štrajkovima. Već su na pomolu protesti poljoprivrednika u FBiH, a i penzioneri su najavili građanski neposluh ukoliko im ne budu isplaćene penzije do 5. februara, kako stoji u Zakonu o PIO FBiH, što zasad neće biti moguće jer nema budžeta.

Iako vanrednu sjednicu može sazvati i dopredsjedavajući Doma, ukoliko to u narednih 14 dana ne uradi Bradara, to će biti polovina februara, a to znači da bi penzioneri penzije mogli dobiti tek krajem februara.

Ko je odgovoran? Odgovorni su izabrani zvaničnici u Federaciji BiH koji su od okončanja posljednjih opštih izbora u BiH 7. oktobra konstantno ucjenjivali jedni druge.

Ucjenjivačka politika stranaka koje su dobile prostor u najvišim zakonodavnim tijelima FBiH dovela je više od dva miliona građana FBiH u nezavidnu poziciju. Penzioneri neće imati za hljeb i lijekove, zaposleni koji plate dobijaju iz budžeta neće moći platiti kredite, invalidi neće dobiti pomoć, a biće upitne i zdravstvene usluge. Čini se da će stranke sa sjedištima u Sarajevu i Mostaru dobiti posjetioce ispred svojih centrala, koji neće biti baš dobro raspoloženi i druželjubivi. Ucjenjivačka politika izabranih zvaničnika i njihovih stranačkih centrala skupo će ih koštati ukoliko građani izađu na ulice, a prazni frižideri i hladni domovi sigurno će biti kap koja je prelila čašu. Pa ko voli neka izvoli.