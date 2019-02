Koliko košta nerad?

Odavno se zna da je u Bosni i Hercegovini sve moguće, i to u svim sferama - od biznisa, sporta, kulture, ali nigdje kao u politici. Primjera ima bezbroj, ali onaj da primiš lovu od nekoliko hiljada maraka za nekoliko sati sastančenja je za Ginisovu knjigu rekorda.

Naime, svi poslanici Predstavničkog doma BiH primili su dvije plate teške 10.000 KM za jednu održanu sjednicu ove institucije. Dobro ste pročitali - samo jednu sjednicu, koja je trajala nekoliko časova. Satnice od par hiljada maraka nema nigdje u svijetu. Ali, zato ima u BiH.

Niko od poslanika, kome su usta puna borbe za naše bolje sutra, nije ni trepnuo kada je u džep strpao 10.000 KM. Samo je pogledao bankovni račun na kome piše iznos od četiri nule za dva mjeseca.

I to je sasvim normalno da u BiH za nerad primiš vrtoglavi novac, o kome obični radnik može samo da sanja. Dok radnička klasa mukotrpno radi kako bi prehranila porodicu, do tada poslanici razmišljaju kuda sa tolikim novcem, da li da ode na zimovanje ili da stavi u slamaricu. Nije bitno gdje će novac potrošiti, ali niko od njih nije se odrekao barem dijela te svote i poklonio ga nekoj siromašnoj porodici ili donirao javnoj kuhinji.

Poslanici će se vjerovatno pravdati da nije do njih što se sjednice ne održavaju češće i tako ne donose sudbonosne zakone jer vlast na nivou BiH još nije formirana. Dio istine je i u tome, ali takođe, isti oni kojima su građani dali povjerenje mogli bi da izvrše pritiske na svoje stranačke kolege, ali i one iz drugih tabora, da se vlast formira i da napokon krenemo naprijed. Ali, zašto se zamjeriti nekome kada je bolje po onoj staroj "Ala volim ovaj režim, lova stiže a ja ležim". I to 10.000 KM.