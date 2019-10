Kompromis i vlast

Više od godinu dana je prošlo od opštih izbora u BiH. Stranke koje su dobile najviše glasova i povjerenje većine građana BiH još nisu u potpunosti formirale vlast.

Nema izvršne vlasti u Federaciji BiH, na nivou BiH nije u potpunosti konstituisana ni Parlamentarna skupština BiH, a sve je zakočilo na imenovanju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Stranke u FBiH koje su dobile najviše glasova na posljednjim izborima blokiraju imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH zbog toga što pobjedničke stranke u RS ne žele da u Brisel bude poslan godišnji plan za NATO (ANP).

Na političkoj sceni su prisutne ucjene i čini se da kraja tome nema, a kad aktere političke i krize vlasti upitate ko je kriv i zašto nema dogovora, uglavnom dobijete odgovor da je onaj drugi kriv. Niko ne želi da prihvati krivicu za blokade koje uzrokuju zastoj svih reformskih procesa u BiH, niko ne želi da prihvati odgovornost zbog toga što infrastrukturni projekti u BiH čekaju da stranke koje su dobile najviše glasova na izborima odblokiraju više od milijardu i po eura za te projekte.

Bilo je više pokušaja tri ključne stranke u BiH (SDA, HDZ i SNSD) da razgovaraju, međutim, svi ti susreti bili su uzaludni, jer niko od sudionika ne želi da odustane od svojih zahtjeva.

Za ponedjeljak je bio najavljen još jedan susret SDA i HDZ BiH, na kojem bi trebalo da se razgovara i pokuša dogovoriti formiranje izvršne vlasti u FBiH. Međutim, on je odgođen što pokazuje da stranke vjerovatno nisu našle zajednički jezik u vezi sa formiranjem vlasti.

Hoće li, kako iz SDA najavljuju, u narednim danima doći do susreta SDA, SNSD-a i HDZ-a, još je neizvjesno. Međutim, ako i dođe do susreta, čini se da su male šanse za pomake, ukoliko pomenute stranke ne naprave ustupke i ne nađu kompromisno rješenje da konačno odblokiraju procese u ovoj državi. Neizvjesno je da li će do toga doći, jer niko od aktera ne želi odstupiti od svojih zahtjeva.