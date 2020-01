Konačno most kod Gradiške

Poslije više od 15 godina opstrukcija, prepucavanja, laganja i zatezanja, konačno su počeli radovi na izgradnji mosta na rijeci Savi kod Gradiške i već u junu ove godine čelična konstrukcija mosta trebalo bi da izađe iz zemlje.

S ovim mostom auto-putevi u Republici Srpskoj dobiće puni smisao, posebno onaj od Banjaluke do Gradiške, koji je u saobraćaj pušten krajem 2011. godine, kada je i obećano da slijedi odabir izvođača radova za most, čija gradnja je trebalo da počne 2012. godine.

Od tada pa sve do prije nekoliko mjeseci nije bilo godine, a da neki od zvaničnika Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine nije najavljivao početak izgradnje mosta kod Gradiške, ali se po pravilu uvijek nešto iskomplikovalo. Tačnije, Vlada Hrvatske i "Hrvatske ceste" uvijek su nalazili način da odugovlače s tim projektom i procedurama, ne želeći da u taj most ulože ni marku iz svog budžeta. Tako bi bilo i dan-danas, da se u priču nije umješala Evropska komisija, koja je, htjeli to priznati ili ne, na kraju ipak najzaslužnija što danas desetine radnika i mašina rade na mostu o kojem se priča posljednjih petnaestak godina. Da nije bilo pritisaka Evrope i njihovog granta od malo preko šest miliona evra za ovaj projekat, siguran sam da bi i dan-danas neka besmislena procedura kočila raspisivanje tendera i izbor izvođača radova.

Ipak, sudeći po onome što se u vezi s mostom kod Gradiške dešavalo posljednjih desetak godina, ne treba isključiti mogućnost da i kada bude napravljen ne bude u funkciji s obzirom na to da na hrvatskoj strani taj most završava u njivi i da isključivo od "Hrvatskih cesta" i Vlade Hrvatske zavisi da li će ga spojiti na svoju mrežu auto-puteva ili će opet čekati desetak godina da ih neko natjera da to urade.