Krilca iz BiH (ne) lete prema Evropi

​Evropska unija nakon mnogo godina i brojnih administrativnih peripetija i barijera stavila je BiH na listu zemalja kojima je odobren izvoz pilećeg mesa.

Ovo je sigurno velika prilika da se sektor peradarstva, koji iz godine u godinu ostvaruje sve bolje rezultate, dodatno ojača i svoje proizvode ponudi na tržištu većem od pola milijarde stanovnika.

Međutim, u pitanju je, kako sam već rekao, velika prilika, a da li će biti iskorištena, vrijeme će tek pokazati.

To kažem iz iskustva koje BiH već ima sa izvozom krompira i mlijeka, i to lošeg. Dozvole postoje već dugi niz godina, ali roba iz BiH veoma teško dolazi do evropskih potrošača, koji uglavnom favorizuju domaće proizvode i nisu spremni na veliko eksperimentisanje. Zbog toga je vrijednost izvoza gotovo pa zanemariva.

Može se pretpostaviti da će se peradari kojima je odobren izvoz ustremiti na tržište Hrvatske, koje su izgubili prije sedam godina kada je ova zemlja postala članica EU, a gdje su do tada ostvarivani izuzetno dobri rezultati.

Zbog toga se ne treba čuditi ako piletina iz BiH bude opterećena nizom prepreka i opstrukcija upravo iz ove zemlje.

Ne treba zanemariti ni činjenicu da su se na hrvatskom tržištu u odsustvu mesa iz BiH pojavili neki novi igrači, koji su ga u prvim godinama gotovo preplavili. Treba biti svjestan da se oni neće povući tako lako.

Kako god, sve do ozbiljnijih izvoznih rezultata, koji bi se mogli očekivati do kraja ove godine, o dozvoli za izvoz piletine može se pričati samo kao o prilici i lijepoj vijesti.