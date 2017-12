Kuda ide BiH

Kriza na nivou BiH se nastavlja. Naime, iako neki parlamentarci lobiraju da sjednica Predstavničkog doma BiH bude održana do kraja ove sedmice i da se na toj sjednici raspravlja o budžetu za narednu godinu, nema podrške većine da do kraja ove godine do nje dođe.

Ponovo je upitno i da li će SBB podržati budžet za 2018. godinu, jer tvrde da je isti kao u zadnjih 10 godina, da nije razvojni, da je samo potrošački.

Ukoliko SBB ne podrži ovaj budžet, on je osuđen na propast, jer opozicija u FBiH je već najavila da neće dati podršku budžetu. Međutim, ostaje nada da će se SBB predomisliti, kao i u slučaju seta zakona o akcizama, i da će podržati ovaj budžet. Ukoliko se to ne desi, doći će do privremenog finansiranja institucija BiH.

Ono što se po hodnicima u parlamentu BiH priča je da neki klubovi idu namjerno na varijantu da dođe do privremenog finansiranja, koje može trajati godinu dana, jer će u tom slučaju izostati novac za finansiranje izbornih kampanja. I sapunica u parlamentu BiH se nastavlja. Nakon što su godinu dana razvlačili akcize i na kraju prikupili podršku, sad su na redu izmjene Izbornog zakona BiH i budžet.

Postavlja se pitanje čime će još ova vlast "trgovati" do kraja mandata kako bi ispunila ono što je naumila, da li to znači da će cijela BiH doživjeti sudbinu Mostara ukoliko ne bude izmjena Izbornog zakona BiH, znači li to da će nam međunarodne finansijske institucije opet "prijetiti zavrtanjem slavina" ukoliko ne bude budžeta, jer u okviru njega je i ispunjavanje obaveza prema tim istim institucijama?

Pitanje je kako dalje i na koji način prebroditi još jednu godinu koja je pred nama i hoće li u oktobru doći do okončanja ove agonije ili će se ona nastaviti i biti još veća i poraznija za građane BiH, odnosno narode, kako to nosioci vlasti u BiH vole reći u posljednje vrijeme.