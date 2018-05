Lični podatak, moj ili svačiji?

Sigurno se i vama, kao i meni, dešavalo da vam je inbox pun e-mailova, ali nebuloznih, jer non-stop pristižu reklame kao što je ponuda čajeva i preparata za mršavljenje, raznih usluga, putovanja, jorgana i slično, a da nemate pojma otkud tim preduzećima i pošiljaocima vaš e-mail i otkud im pravo da vas uznemiravaju.

Isto tako, kad vam zazvoni telefon obradujete se da je neko drag ili da vas možda hitno trebaju u vezi s poslom, a onda se pokajete što ste pritisnuli zeleno jer vam nude razna osiguranja, šerpe i lonce, tu su naravno i ankete, a kako ide predizborna kampanja vjerovatno će nas razne partije vrbovati da baš njima damo glas.

Lični podaci su u BiH odavno najmanje lični i "na izvolite" su, jer naš jedinstveni matični broj i broj telefona često završe na najmanje očekivanom mjestu. Sa ovim problemom ne borimo se samo mi pa se i Evropska unija uhvatila u koštac sa curenjem podataka te od danas počinje da važi u EU rigorozna Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR), a svoje zakonodavstvo s ovom uredbom će morati uskladiti i BiH. Iako nadležni kažu što prije, vidjećemo kada u praksi.

Važno je napomenuti da se jedan od noviteta GDPR-a odnosi na način na koji će korisnici davati dozvolu/saglasnost za sakupljanje i korištenje njihovih ličnih podataka - uslovi moraju biti napisani jednostavno i razumljivo, s jasnim objašnjenjem u koje se svrhe prikupljaju lični podaci. Takođe, kao što će korisnici moći jednostavno dati pristanak na prikupljanje podataka, jednostavno će moći i povući taj pristanak, odnosno imaju pravo "biti zaboravljeni" i zatražiti brisanje.

A lični podaci i informacije nisu, kao što mnogi misle, samo ime, prezime, JMBG, slika, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, već i nalazi iz bolnice, pa čak i popis najdraže literature ili omiljena pjesma i ostalo, ako takvi podaci mogu dovesti do direktnog ili indirektnog identifikovanja pojedinca.

Ova stroga odredba će, na primjer, u BiH, kada se usklade zakoni, dovesti i do brisanja Centralnog registra kredita, međutim to bi moglo otežati rad bankama, odnosno tačnije samim građanima jer iako su im, uslovno rečeno, zaštićeni finansijski podaci, ukoliko banka smatra da joj trebaju prilikom podizanja kredita dodatni podaci od klijenta, onda će on sam morati donositi razne potvrde.

Dobro je ako će ovom uredbom lični podaci ostati zaista lični, ali mnogo je otvorenih pitanja u ekspanziji online poslovanja i društvenih mreža kad o nekom znamo i šta je doručkovao, gdje je sinoć bio, a kačenje selfija je brže od