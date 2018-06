Liječiće nas gatare umjesto doktora

Tuzlanski kanton ovih dana potresa sigurno najveća afera u zdravstvu dosad. Hiljadu doktora potpisuje masovne otkaze. Najcjenjeniji i najškolovaniji ljudi društva prijete otkazima jer jednostavno ne znaju kako više da se izbore s političkom hobotnicom koja ja svoje pipke svima nama stegla oko vrata.

Nezavisni strukovni sindikat zaposlenih u zdravstvu TK ima više od četiri hiljade članova, od čega je 20% doktora. Ostalo su brojni drugi uposlenici, a značajan je broj i onih koji su se bez konkursa preko stranaka uhljebili u nekoj od zdravstvenih institucija u ovom kantonu. I taj sindikat je potpisao kolektivni ugovor u ime i sebe i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, u kojem ima više od 80% doktora u TK. To traje godinama jer doktori žele sami sebe predstavljati i u svoje ime potpisivati. I tu počinje začarani krug. Vlada TK tvrdi da ne može donijeti reprezentativnost jer je sud oduzeo od doktora, sud se poziva na zakon, zakon su krojili politika i interesne grupe. I tako ukrug.

Da bi se zadovoljila forma zakona nemoguće je jer doktora jednostavno nema u tolikom broju u TK, a svakim danom ih je sve manje, jer odlaze van BiH. No, vlast i političare to ne brine. Ponašaju se po principu "selo gori, a baba se češlja". Nemaju kada o tome ni razmišljati dok pune svoje džepove i svaki dan presipaju iz šupljeg u prazno. Sve je postalo politika, borba za moć, vlast, fotelju. I to je stavljeno iznad našeg zdravlja.

Građane kao da se to ne tiče, jer ako pokušate napraviti anketu s njima vidjet ćete da se većina totalno indolentno ponaša, jer, pobogu, ne tiče se njih taj problem. Ne razmišljaju ko će ih liječiti. Neki spomenu korupciju u zdravstvu, ne govore što godinama biraju iste ljude na izborima, koji to omogućavaju, ili, još gore, ne glasaju uopšte.

Do kraja sedmice doktori potpisuju otkaze, a nakon toga znat će se jesmo li totalno potonuli ili će se neko od nadležnih prenuti iz dubokog sna i riješiti ovaj problem. Možda je ova borba doktora zadnji alarm da BiH puca po svim šavovima.

Kaže jedan doktor specijalista da će ići prati šoferšajbne na benzinskoj pumpi ako treba, ali ne da čast i dostojanstvo. Stručnjak će prati stakla, a nas će liječiti gatare, vračare, vidovnjaci, hodže, popovi, proroci. Umjesto operacije saljevat ćemo stravu. U ovoj državi život je svakako strava.