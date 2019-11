Loto sedmica

Zbog štetnog, i po svemu sudeći nezakonitog ugovora između "Lutrije Republike Srpske" i "Državne lutrije Srbije" od prije petnaestak godina, Republika Srpska je oštećena za najmanje 2,2 miliona KM. Tačnije, za ovaj iznos oštećena je samo po osnovu sedam dobitaka loto sedmice, a ako se uzmu i dobici od "pogođene" loto šestice, kojih je bilo na desetine, šteta po Republiku Srpsku je daleko veća.

Suština je u tome da se porez na dobit za te dobitke u igri "Loto" isplaćivao u Srbiji i Beogradu, iako je to suprotno Zakonu o igrama na sreću Republike Srpske, koji kaže da se taj porez isplaćuje tamo gdje je dobitak nastao. U "Lutriji Republike Srpske" isplatu poreza na dobit u Srbiji pravdaju odredbama potpisanog ugovora o saradnji iz 2004. godine, ali niko ne spominje niti objašnjava kako je uopšte moglo doći do takvog ugovora koji je suprotan zakonu. Takođe, šta su prethodnih nekoliko godina radili Poreska uprava Republike Srpske, poreski inspektori i Ministarstvo finansija, i kako je moguće da niko do Darka Tomaša, načelnika opštine Prnjavor, nije primijetio ili uopšte postavio pitanje zašto se krši zakon i zašto se porez na dobit loto sedmice ne isplaćuje u Republici Srpskoj, već u Srbiji? Da li je iko kontrolisao poreske prijave "Lutrije Republike Srpske" ili se, kao što je slučaj s ostalim javnim preduzećima, inspektori, poreski službenici pa i tužioci na kraju krajeva, njima uopšte ne bave?

Da je Ugovor o poslovnoj saradnji "Lutrije Republike Srpske" i "Državne lutrije Srbije" nezakonit i štetan na kraju je potvrdila i sama "Lutrija Republike Srpske", koja je dopisom od Ministarstva finansija zatražila pomoć u vezi s izmjenom tog ugovora, ili ako se u tome ne uspije, ide na izmjene Zakona o igrama na sreću, do kojih, nadamo se, neće doći jer bi se na taj način odrekli miliona KM koji nam pripadaju.