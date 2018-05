Mat "crnog zlata"

Cijene "crnog zlata" porasle su najviše u posljednje četiri godine. Razlog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu je politička situacija, zaoštravanje odnosa između SAD i Irana, odlukom američkog predsjednika da ponovo uvede sankcije Iranu.

Rast cijena barela nafte na svjetskom tržištu čini se da će najviše pogoditi male zemlje, zemlje u tranziciji.

Ove sedmice s problemom rasta cijena goriva suočava se Federacija BiH, a nije isključeno da u narednom periodu cijene porastu i u Republici Srpskoj.

Građani BiH prvi rast cijena goriva osjetili su na svojoj koži 1. februara, a kao posljedicu povećanja akciza na putarine, što je automatski dovelo do rasta cijena dizela, benzina, pa i plina. Prije povećanja akciza cijena goriva nije prelazila dvije konvertibilne marke po litru, a cijena plina po litru kretala se između 0,65 do 0,86 feninga. Nakon što je na snagu stupio novi Zakon o akcizama, cijena goriva u BiH porasla je na 2,16 KM, a plina na 1,16 KM, što nas dovodi do zaključka da je najviše poskupio plin, ali i da je i drugo gorivo otišlo gore za blizu 30 feninga.

Novim povećanjem cijene goriva u FBiH za 10 feninga i najavom da će naredne sedmice uslijediti novo povećanje od pet do 10 feninga, građani su dovedeni u mat poziciju jer strahuju da će poskupjeti i životne namirnice, odjeća, obuća...

Čini se da građanima BiH nije dovoljna činjenica da je, recimo, 250 grama putera u BiH skoro šest KM, a u Njemačkoj, koja je ekonomska sila, cijena iste količine ove namirnice je 0,80 centi. Znači, u Njemačkoj, u kojoj su plate i dnevnice radnicima znatno veće nego u BiH, građani litar mlijeka plaćaju manje od euro, litar sladoleda, recimo, 1,5 eura, a nakon razgovora s prijateljicom koja živi u Parizu konstatovale smo da je u Gradu svjetlosti, koji je svjetska metropola, cijena hrane, odjeće, prevoza, znatno niža i prihvatljivija nego u BiH. Koliko god mi bili začuđeni tom informacijom i nepovjerljivi prema informacijama o tome koje nam dolaze iz zapadnih zemalja, koje su kudikamo socio-ekonomski naprednije, činjenica je da vlasti u tim zemljama vode računa o potrebama i mogućnostima svojih građana.