Migracije (ne) dotiču fakultete

Iako su migracije učinile svoje pa prilikom obilaska naših gradova često nam u oči prvo upadnu spuštene roletne na svakoj drugoj kući, nadležni ipak tvrde da će amfiteatri ove godine biti popunjeni studentima.

Svaki drugi maturant s kojim sam razgovarala u posljednje vrijeme mi je rekao da planira da studira u inostranstvu, pa su se tako neki odlučili za Austriju, drugi za Sloveniju, a treći za Srbiju, tako da mi zaista nije jasno na koji način ćemo ispuniti naše kapacitete.

Isto tako mi nije jasno ni to što se kod nas uvijek pokušavaju sakriti stvari koje su očigledne, pa me to najčešće podsjeti na dijete koje se usta punih čokolade kune majci da nije pojelo ništa slatko.

Slažem se da je panika jedna od najgorih mogućih stvari koje se mogu servirati građanima i javnosti, ali realnost je ono sa čime je odavno vrijeme da se suočimo.

Ukoliko ta realnost podrazumijeva manji broj upisanih studenata, onda je vrijeme da je pogledamo u oči i da pronađemo stvarna i realna rješenja tog problema, a ne da ih pokušavamo zabašuriti frazom o "popunjenim kapacitetima".

Ruku na srce, na određenim fakultetima, obično onim koji školuju za zanimanja koja "vrište" sa evidencije zavoda za zapošljavanje, kapaciteti i budu popunjeni, ali to opet ne može nadomjestiti sve one na koje se upiše tek nekolicina studenata.

Da ne bih urekla predstojeće upise studenata na fakultete ne bih mnogo da polemišem, ali bojim se da se u ovom slučaju matematika, i to ona najprostija, protivi logici punih kapaciteta, osim ako se maturanti iz inostranstva ne odluče za studije na našim univerzitetima.

Iskreno se nadam da nam nadležni ne pružaju samo riječi utjehe i da će na univerzitetima u RS i FBiH kapaciteti zaista biti popunjeni, ali smatram da im, kako stvari trenutno stoje, u tome može pomoći samo Dejvid Koperfild.