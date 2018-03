Mladi su najveći resurs u BiH

Za ostanak i opstanak mladog čovjeka u BiH potrebno je da se svi mladi ujedine i zajedničkim snagama da pokušaju unaprijediti život u ovoj zemlji, jer su umovi mladih jedan od najvećih resursa koje BiH ima, samo što to malo ko prepoznaje.

Oni koji se ne odluče napraviti korak izvan granica ove zemlje, čeka ih trnovit put, te prilagođavanje sistemu koji je potrebno daleko bolje urediti.

Najveći problem je što se većina mladih pomirila i uklopila u takav sistem te postala pasivna po pitanju građanskog aktivizma. Ko zna šta je mladima potrebno i ko će mladima život učiniti perspektivnijim, ako ne oni sami?

Spomenuo bih jednog poznanika, čija je visokoobrazovana rođaka bila na razgovoru za posao te je komisija bila oduševljena njenim znanjem i na kraju su joj ponudili posao i platu od 450 KM, što je ona odbila, te kako on kaže "dakle, posla u BiH ima, samo ljudi neće da rade".

Niska plata jedan je od razloga koji će mladog i talentovanog čovjeka "otjerati" iz zemlje, te ako država želi da mladi ostanu, ona se mora pobrinuti da podrži talentovane mlade i njihove ideje, te da finansijski stane iza njih, što je jedan od ključnih faktora za razvoj ove zemlje.

Istina, većina mladih svoju šansu za egzistenciju traži samo u javnom sektoru, ali prilika i te kako ima i u privatnom sektoru, samostalnom biznisu, IT sektoru, što nam dokazuju i mladi ljudi koji su govorili za "Nezavisne" o svojim karijerama koje grade u rodnoj grudi.

Kažu da bolje vrijeme dolazi s nama i da je ono tu ukoliko ga želimo vidjeti, te da mladi svoju šansu treba da traže kroz preduzetničke centre, gdje se mogu obučiti za prve preduzetničke korake. Zabrinjavajući je nedostatak ideja i strah od samostalnog biznisa, te takav strah treba razbijati, a ne predati mu se, i ne ostati pasivan, niko nam neće donijeti bolje vrijeme osim nas samih.

U ovoj zemlji je put trnovit i za uspjeh su potrebni vrijeme, muka i mnogo truda, a da li je do uspjeha lakše ili teže doći vani, to znaju oni koji su otišli. Apsurd je to što se vrijedna, talentovana omladina više cijeni vani nego u sopstvenoj zemlji.

Vjerujem da onaj ko se uspio snaći u BiH, može da se snađe bilo gdje, ovdje se do životnih ciljeva dolazi mnogo teže nego pod tuđim nebom, što je veliki apsurd, ali da se može, može se.