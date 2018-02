Mladi životi ugašeni na cesti

Svaki dan hronika je prepuna saobraćajnih nesreća, međutim sreća je kada to budu samo dva-tri okrznuta auta, na kojima se lim brzo ispegla, ali kada se okrznu ljudski životi - to se ne može ispeglati. Mladi život kada se ugasi ili pak okrzne, šteta je nemjerljiva.

Poražavajući su podaci da su nam iz godine u godinu najugroženije kategorije u saobraćaju upravo mladi, i to oni od 18 do 21 godinu, a druga kategorija su oni od 21 do 30 godina starosti.

Brzina, alkohol, neispravnost vozila, nepažnja, šta god da je uzrok kada je posljedica kobna većini je nevažno, a trebalo bi da bude.

Ako nam se iz godine u godinu ponavlja ova situacija, tu onda nešto ozbiljno ne funkcioniše, a pitanje je gdje smo zakazali?

Nisu nam izgleda ni drakonske kazne mnogo života spasile, a nije da nisu pisane.

Brzina je uglavnom najčešći uzrok nesreća, a kada se tome doda neispravnost vozila i loši uslovi na putu nezgode se iznova ponavljaju.

Pored toga, tragom pomodarstva obavezna je dodatna "oprema" vozača kao što su mobilni telefon, razni muzički uređaji i ekrani koji im odvlače pažnju i sekunda takve nepažnje dovoljna je da se napravi problem sebi, ali i onome ko mu se slučajno nađe na putu.

Sljedeća važna stvar je nepoštivanje ili nepoznavanje propisa, jer samo prilikom jedne kratke gradske vožnje uočimo nekoliko nesavjesnih vozača kojima kratko opsujemo, jer su nam oduzeli prvenstvo.

"Ko ti dade vozačku" rečenica je koju ćemo danas čuti nekoliko puta, a iznova nas šokira i kada na internetu naletimo na saobraćajnu "zagonetku" da pogodimo ko ima prednost na najobičnijoj kružnoj raskrsnici.

Čitajući komentare često stičemo utisak da su većina kvazivozača oko nas zapravo tempirane bombe na točkovima, što donekle možda i objašnjava crnu hroniku na putevima.