Na put po rodni list

Ako ste rođeni u jednom entitetu, a živite u drugom, onda vam je opštepoznata situacija da vam tokom godine nekoliko puta zatreba neki dokument po koji morate ići u svoj rodni grad.

Posljednjih godina uvedena je praksa da se kao "olakša" posao pa da ne morate ići u mjesto gdje ste rođeni, ali preko entitetske granice ipak morate, jer nam sistemi matičnih ureda informatički nisu uvezani.

Tako, na primjer, osobe koje danas žive u Banjaluci, a rođene su u Zenici, više ne moraju ići u Zenicu po rodni list, već to mogu uraditi u Jajcu, ali ipak moraju na put.

Da bi otišao do Jajca, neminovno je, kao i za Zenicu, radnim danom uzeti slobodan, sjesti u auto ili autobus, otići u Jajce, pričekati na šalteru, podići svoj dokument i vratiti se opet u Banjaluku i već ste izgubili nekoliko sati, a takva usluga nije ni besplatna.

Isto će proći i oni koji danas žive u FBiH, a rođeni su u RS, jer se i oni tako po nekoliko sati truckaju po tamo neko uvjerenje koje im svako malo zatreba.

Da se opštine međusobno i te kako uspješno mogu povezati, to je vidljivo u praksi već nekoliko godina unazad, jer su sve matične službe opština u RS informatički povezane, kao i one u FBiH, ali ova dva entiteta nikako da se uvežu.

A uvezali smo se i sa Hrvatskom pa nije nikakav problem u Banjaluci izvaditi rodni list osobama koje su rođene u Zagrebu.

Da stvar bude još apsurdnija, odgovornost se samo prebacuje sa institucije na instituciju, a cijeli jedan dan provela sam samo da saznam koja tačno institucija je nadležna za uvezivanje entiteta i, gle čuda, nisam baš načisto ko bi to mogao biti, jer su me cijeli dan prebacivali sa jedne na drugu instituciju.

Zaključismo da su to dva ministarstva u dva entiteta, odnosno FMUP i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS kao i Javni registar Brčkog, ali...

Jedni kažu da postoji interes za to međusobno matično uvezivanje i da je do ovih drugih, koji opet kažu da to i nije njihova nadležnost i tako ukrug.

Objasnite vi onda sutra šefovima zašto vam treba slobodan dan, a realno treba, jer kako drugačije "izletjeti" po rodni list udaljen jedno stotinak kilometara.