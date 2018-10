Neophodna analiza nevažećih listića

Konačno bi trebalo napraviti analizu nevažećih glasačkih listića, a postoje tri vrste nevažećih glasačkih listića. Imate nevažeće listiće koji su rezultat nezakonitog rada pojedinih članova biračkih odbora, koji dodaju još jedan križić, kako bi učinili nevažećim glasački listić, jer njihov politički favorit nije dobio taj glas. Imate i građane koji demonstrativno prekriže glasačke listiće, jer ne vjeruju nikom, kao i nevažeće glasačke listiće gdje se jasno napiše poruka zašto se ne želi glasati i oni su bitni, jer na osnovu njih utvrđujemo zašto građani ne žele glasati.

Ja lično, recimo, nisam nikada glasao za člana Predsjedništva BiH, pa, evo, nisam ni sada, sa porukom, sa imenom i prezimenom i dok se ne uklone diskriminatorske odredbe, kako u Ustavu, tako i u Izbornom zakonu, ne želim glasati.

Potrebno je napraviti analizu i potrebno je da se utvrdi zašto je toliki broj nevažećih glasačkih listića, jer ako je procenat nevažećih glasačkih listića devet ili deset odsto, to je visoko, ako uzmemo da su Evropski standardi od jedan do tri odsto. Upravo oni mogu uticati na konačne rezultate, pogotovo kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva i predsjednika. Ako je izašlo milion i 700.000 birača na izbore, deset odsto je 170.000 i to je zaista mnogo, zbog čega bi konačno trebalo napraviti analizu i odrediti koja vrsta nevažećih glasačkih listića prevlađuje, a po mom mišljenju, preovlađuje kategorija gdje nesavjesni članovi biračkih odbora nevažećim čine glasačke listiće.

Kada su u pitanju nepravilnosti koje su uočene na ovim izborima, imate neke nepravilnosti koje nemaju direktan uticaj na izborne rezultate i one su tehničke prirode, koje su otklonjene u toku izbornog dana, a govorim o nepravilnostima koje je utvrdila Koalicija 'Pod lupom'. Nepravilnosti su se odnosile i na to da birački odbori nisu bili u punom sastavu u šest časova. Takođe, na 21 odsto biračkih odbora nisu iznesena imena članova biračkih odbora, iako je to obaveza.

Dosta članova biračkih odbora je dan prije izbornog dana odlučilo da neće biti članovi biračkog odbora, a dešavalo se i da glasački listići nisu kontrolisani ujutro prije otvaranja. Bilo je i pritisaka na birače, ne na samom biračkom mjestu, nego pedesetak metara od njega, a isticana su i obilježja političkih subjekata, što je sve skupa stvorilo određenu atmosferu. Imali smo i 14 slučajeva "bugarskog voza", to je što su utvrdili članovi Koalicije "Pod lupom". Postoje i neke informacije da su se dan pred izbore donosili popunjeni listići, a sve to ukazuje na jednu vrstu nepovjerenja u kompletan izborni proces i trebalo bi svi politički subjekti nakon ovih izbora da promijene Izborni zakon, kako bi se spriječile ili umanjile takve nepravilnosti.