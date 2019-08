Nerad parlamenta BiH

Parlament Bosne i Hercegovine posljednji zakon usvojio je prije skoro 15 mjeseci i od tada do danas nije uradio ništa.

Tačnije, sve što je urađeno je konstituisanje novog saziva, koji nije održao nijednu čestitu sjednicu, što, prizanćete, i nije neka šteta, jer manje-više sve funkcioniše.

I oni rijetki koji dođu na posao i koji nemaju "leđa" bave se trivijalnim stvarima, ispijaju kafe po kancelarijama, popunjavaju neke besmislene tabele i, bistreći politiku, čekaju penziju ili novi godišnji odmor.

Slično je i s poslanicima, kojima savršeno odgovara sadašnja situacija, u kojoj je jedino sigurno da će na račun uz sve uplaćene poreze i doprinose dobiti pet, šest ili sedam hiljada maraka.

Ko bi se bunio što dobija toliki novac, a da ne radi ništa?

Poslanici Predstavničkog doma parlamenta BiH i delegati Doma naroda BiH sakrili su se iza lidera političkih partija, tvrdeći da oni nisu nimalo odgovorni za to što nema sjednica i što parlmanet ne radi, što nije netačno, ali je licemjerno.

S vremena na vrijeme onako stidljivo se pojave u javnosti, pozovu na dogovor i na hitno formiranje Savjeta ministara BiH, a u stvari mole i Boga i Alaha da se ništa ne promijeni, jer im kriza, prije svega ona politička, sasvim odgovora.

Ne bi bilo iznenađenje da ovakva situacija, kada je u pitanju bh. parlament, potraje do izbora 2022. godine i da ovaj četvorogodišnji mandat obilježi to da poslanici ne usvoje nijedan zakon, ili da ih sve odbiju s ozbirom na to da se u ovom trenutku dva eniteta i tri naroda ne bi mogla dogovoriti ni o najbanalnijim stvarima.