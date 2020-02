I tek što su počeli raditi poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH, ponovo "odmaraju". Ovaj put će da "odmaraju" tako što će dolaziti na sjednice, raspravljati, ali neće biti odluka.

Do ponovnog zastoja došlo je zbog najnovije odluke Ustavnog suda BiH, a koja se odnosi na poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj.

Prije toga parlamentarci nisu radili od oktobra 2018. do decembra 2019. godine, a razlog za nerad bio je Godišnji plan za saradnju s NATO-om. I kad su građani pomislili da će nakon 13 mjeseci konačno početi nešto raditi, samo nakon dva mjeseca ponovo nerad.

A od oktobra 2018. do februara 2020. godine niti jedan važan dokument u Parlamentarnoj skupštini BiH nije usvojen. Poslanici i delegati su do danas razmatrali samo izvještaje stare po dvije-tri godine, rasprvljali o njima i međusobno se optuživali za nerad. I dok su to radili, plate su uredno dobivali, takođe su putovali, a one koji su za njih glasali ubjeđivali su da je druga strana kriva za nerad i za zastoj svih infrastrukturnih projekata u BiH.

U dva mjeseca koliko su radili parlamentarci bilo je nekih poslaničkih inicijativa, i to uglavnom poslanika koji dolaze iz opozicije, ali su sve te inicijative i prijedlozi za izmjene i dopune nekih zakona glatko odbijane i u većini slučajeva su slane Kolegiju da se usaglasi, što u praksi znači da ti prijedlozi nakon što ih Kolegij odbije izlaze iz procedure.

Kada poslanike i delegate pitate zašto je to tako, oni vam kažu da je Vijeće ministara institucija koja predlaže zakone, a ne parlamentarci.

Kako god bilo, činjenica je da se za ovih 15 mjeseci ništa nije uradilo, a novac poreznih obaveznika je potrošen i još se troši.