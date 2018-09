Ni marka za borbu za potomstvo

Nema teže borbe za ženu od one za potomstvo. Nažalost, takvu borbu u svom okruženju gledam svaki dan. Dijete, naravno, žena ne rađa sama, ali sa žaljenjem moram da konstatujem da većina muškaraca nije spremna da javno govori na ovu temu ili, što je još gore, na istu gledaju s podsmijehom. To je znak da još nismo odmakli od perioda pećinskog čovjeka, kada su osjetljive teme u pitanju. Tema je izgleda toliko osjetljiva da se niko nije smio iste dotaći ni za skupštinskom govornicom, za kojom se lupeta o svemu i svačemu. Jeste, to je duboko intimo pitanje koje se tiče supružnika, ali kada ti isti supružnici naprosto bankrotiraju u potrazi za lijekovima, ljekarima, klinikama, to bi moglo da postane društveni problem, jer parova bez djece je sve više. Prosječan građanin nema predstavu kroz šta sve prolaze parovi koji žele postati roditelji, čemu su svakodnevno izloženi osim finansijskom trošku, koji doduše nije zanemariv, jer mnogi od njih rade za zakonski minimalac.

Priznajem, nisam ni ja, ali oči su mi otvorile žene koje trećinu svoje plate daju samo za jedan lijek nadajući se da će im pomoći da im se ispuni najveća životna želja, da nakon višegodišnje borbe postanu majke.

Životne godine tjeraju ih da pomoć potraže izvan BiH, jer domaće zdravstvene ustanove ne garantuju uspjeh kada žena i muškarac zakorače u petu deceniju života, a takva ekspedicija je veoma skupa. Za naše prilike cifre su astronomske, zato bi bilo kakva pomoć dobro došla. Pare svih nas iz gradske kase se izdvajaju za štošta, ali zvuči nevjerovatno da za borbu protiv steriliteta u budžetu nema ni marka, a moglo bi da bude.

Zato nam treba agresivna kampanja, da natjeramo 31 dobojskog odbornika da ne misle tuđom, nego svojom glavom i da shvate da će im neko biti zahvalan ako se osim za asfaltiranje seoskih staza i bogaza, kamena temeljca, šatora, turnira i zborova novac uloži u novi život. Al' bukvalno tako. U novog malog Dobojliju ili Dobojku.

Eto, bacam rukavicu u lice i dajem domaći zadatak svim kandidatkinjama i kandidatima, od kojih neki u predizbornu kampanju kreću iz skupštinskih klupa, da osim o novim radnim mjestima, napretku, povratku, odlasku i sličnim temama na stranačkim skupovima progovore i o tome da za borbu protiv bijele kuge u dobojskoj kasi nema niti jedne KM. Možda se neko dosjeti i odluči da to promijeni u budžetu za 2019. godinu. Jeste da naredna godina nije izborna, ali niko se neće ljutiti ako se nešto humano uradi mimo izbora.